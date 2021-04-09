Регина Спектор на горной сцене

Регина Спектор – это имя, которое ассоциируется с плавильным котлом музыки, зародившейся в Нью-Йорке в начале 2000-х годов. Это русско-американское еврейское чудо, стиль панк-рок и классическая поп-музыка, подтверждено торговой маркой «Аллеи славы» в Бронксе. У этого музыкального феномена даже был свой «День Регины Спектор», о котором мэр Билл де Блазио объявил в 2019 году.

Родившись в России, где она начала играть на классическом фортепиано в возрасте шести лет, семья Спектор переехала в Нью-Йорк, когда ей было девять лет. Уровень остроумия Лейбовица.

Эта группа из девяти песен, записанная 18 ноября 2007 года, – отличный пример того, как автор песен придерживается всего, чего она заслуживает, в год запуска ракеты. Спектор, чьи песни с тех пор появились в десятках популярных фильмов и телешоу, в 2007 году бомбил MySpace. Подписав контракт с Sire и Warner Brothers, Спектор ранее тем летом перешла от того, чтобы петь свои песни в скрытых клубах Нижнего Ист-Сайда, до крупных театров Коачеллы, Боннару, Лоллапалузы, Virgin Festival и Austin City Limits Music Festival.

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Хотя она по-прежнему страдает от последствий болезни, из-за которой она отложила две презентации до запланированного появления в Горный этап, Спектор был в отличной форме. Она открылась выпуском a cappella “Ain’t No Cover”, вызвав бурные аплодисменты, а затем любезно и с энтузиазмом поделилась сокровищами, которые она собрала на тротуаре и в кафе из своего прорывного альбома 2006 года. Начни надеятьсяПлюс к этому красивая демонстрация «настоящей любви» Джона Леннона.

От песни “Fidelity” до “Ghost of Corporate Failure” (из ее альбома 2003 г. Советский китч) И такие драгоценности, как «На радио», «Человек с тысячей лиц», «Лето в городе» и «Лучше», песни Спектора вспыхивают, как рассказы Чехова, открывая окно в сокровенные мысли ее странных персонажей и в умом красивой молодой художницы доказать, что «люди такие же люди, как ты».

Эта история была первоначально опубликована 22 сентября 2008 года.