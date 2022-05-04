Реджи о проблемах NoA: «Это не Nintendo, которую я не учел»

Как я слышал за последние несколько недель, Nintendo of America подверглась критике за предполагаемое обращение с частично занятыми работниками и подрядчиками. NoA уже опубликовала ответ на одну из этих жалоб, заявив, что гигант видеоигр «полностью привержен» созданию гостеприимной и поддерживающей среды как для сотрудников, так и для подрядчиков, отметив при этом, что он серьезно относится к кадровым вопросам.

Несмотря на это, сообщается, что Растущее недовольство за кулисамиТеперь Бывший президент Nintendo of AmericaРеджи Филс-Эме поделился своими мыслями о предполагаемых проблемах профсоюзов в интервью The Washington Post. Он говорит, что это была не та компания, которую он знал, и он ушел не из Nintendo.

Вот полное изложение (через Nintendo Everything):

«Я уже читал эту историю. И снова, на данный момент, мне осталось три года до того, чтобы стать президентом Nintendo of America. Прошло много времени. Когда я читал истории и отчеты, это поражало. мне, что это не Nintendo, которую я оставил. И я имею в виду, что когда я был в Nintendo, мы регулярно проводили встречи и мероприятия, на которые были приглашены наши партнеры — так мы называли наших контрактных сотрудников. Например, известно, что я предлагал раз в два месяца и раз в квартал обеды с сотрудниками — это была базовая проверка. Коллеги приглашались подписаться на это. Разница. Отчеты, которые я слышу, действительно шокировали меня, потому что это не та компания, которую я знаю. На этом я закончу.

«Когда я работал в Nintendo of America, моей основной задачей было создать здоровую культуру внутри компании, и я знаю, что смог этого добиться. И то, что здесь описывается, не похоже на здоровую культуру».

Как упомянул Реджи, он не работал в компании более трех лет. Когда он руководил шоу, он был известен тем, что устраивал обеды с коллегами и персоналом и стремился поддерживать «здоровую культуру». Это резко контрастирует с некоторыми отчетами, которые в настоящее время появляются в Интернете.

Подробнее обо всем этом вы можете прочитать в наших предыдущих историях:

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