Режиссер «Сверхновой» Гарри МакКуин критикует российскую цензуру против пота

Управляющий делами Сверхновая звезда Он раскритиковал цензуру фильма в России.

Ранее, на этой неделе, The Moscow Times Она сообщила, что сцена с участием геев была вырезана из постановки, в которой Колин Ферт и Стэнли Туччи изображают пару, борющуюся с диагнозом деменция.

Местные СМИ сообщили: «По крайней мере, одна сцена, в которой персонажи пытаются заняться сексом после драматического диалога, исчезает из истории».

World Pictures, российский дистрибьютор фильма, отключил сцену из-за опасений по поводу российского закона о «гей-пропаганде», который запрещает ЛГБТК + появляться в местах, доступных для несовершеннолетних. Она также предостерегла критиков от использования слова «гей» в обзорах фильмов.

В ответ, Сверхновая звездаРежиссер Гарри Маккуин от имени актеров и съемочной группы британской драмы опубликовал заявление Адвокат Он подчеркнул, что «мы не потерпим такой цензуры».

“Мы, кинематографисты, самым решительным образом выступаем против цензуры Сверхновая звезда В России. МакКуин сказал, что очень расстроило то, что фильм был смонтирован без нашего разрешения и против нашей воли. «Мы хотим, чтобы фильм показывали в оригинальном, неотредактированном виде по всему миру. Хотя мы осознаем давление, которому подвергаются российские дистрибьюторы, мы не потерпим такой цензуры.

«Как команда, мы солидарны с сообществами ЛГБТК + по всему миру и выразили наши самые глубокие опасения российскому дистрибьютору».

Это не первый раз, когда ЛГБТК + фильмы подвергаются цензуре в России. В 2019 году дистрибьюторы отменили сцены гомосексуальной близости в Ракета человек, Биография Элтона Джона из-за аналогичных опасений нарушения этого закона. После цензуры Джон и другие продюсеры выступили с заявлением, в котором говорилось, что они «самым решительным образом отвергают решение подчиняться местным законам и цензуре». Ракета человек Они описали эту версию как «печальное отражение разделенного мира, в котором мы все еще живем, и того, как она все еще решительно отвергает любовь между двумя людьми».

Ферт и Туччи – и их британские драматические спектакли – представлены в текущей обложке в Адвокат. В нем актеры обсуждали удовольствие от возрождения историй этих веселых персонажей. «Это может быть очень позитивный опыт общности, который иначе нельзя было бы обнаружить», – сказал Ферт.