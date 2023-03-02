Результаты президентских выборов в Нигерии 2023 г.

Соединенные Штаты поздравляют народ Нигерии, избранного президента Тинубу и всех политических лидеров в связи с объявлением Независимой национальной избирательной комиссией Нигерии (INEC) результатов президентских выборов 25 февраля. Эти конкурентные выборы представляют новую эру для нигерийской политики и демократии. Каждый из трех лучших кандидатов набрал наибольшее количество голосов в 12 штатах, что является заметным прецедентом в современную политическую эпоху Нигерии, отражающим разнообразие точек зрения, которые характеризовали кампанию, и желания нигерийских избирателей.

Мы понимаем, что многие нигерийцы и некоторые партии выразили недовольство тем, как велся процесс, и недостатками технических элементов, которые впервые использовались в цикле президентских выборов. Понятно, что нигерийцы имеют право на такие опасения и должны возлагать большие надежды на свои избирательные процессы. Мы присоединяемся к другим международным наблюдателям и призываем Независимую избирательную комиссию улучшить области, требующие наибольшего внимания в преддверии губернаторских выборов 11 марта.

Существуют хорошо зарекомендовавшие себя механизмы для разрешения избирательных споров, и мы призываем любого кандидата или партию, стремящихся оспорить результаты, добиваться возмещения ущерба с помощью этих механизмов. Мы призываем все партии, кандидатов и сторонников воздерживаться от агрессивной или подстрекательской риторики в это критическое время.

Мы высоко оцениваем активное участие гражданского общества и средств массовой информации в продвижении избирательных норм и политического дискурса по вопросам, волнующим граждан. Мы с обеспокоенностью отмечаем сообщения о том, что многие работники средств массовой информации подверглись нападениям во время выборов, и призываем правительство, силы безопасности, политических деятелей и всех граждан уважать важнейшую роль средств массовой информации, воздерживаясь от любых действий, наносящих им ущерб, и обеспечивая привлечение к ответственности за такие действия, когда они происходят. Мы также поздравляем нигерийский народ, особенно большое количество молодых людей, которые относительно плохо знакомы с политическим процессом, за демонстрацию твердой приверженности демократии.