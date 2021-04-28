Рекордный прогресс МС-14 выходит из космической станции

Дерек Ричардсон
28 апреля 2021 г.
Российский автономный грузовой корабль “Прогресс МС-14” покинул МКС после рекордного года пребывания на орбите.
Роботизированный грузовой корабль был запущен 25 апреля 2020 года с космодрома Байконур в Казахстане, когда он пришвартовался в кормовой части блока МКС “ Звезда ” всего через 3 часа 20 минут – чуть более двух витков после взлета.
Он привез с собой 2528 килограммов груза, из которых 11358 килограммов – это материалы для экипажа и эксперименты, 700 килограммов топлива, 50 килограммов кислорода и 420 килограммов воды. По данным НАСА.
Он она Отключено от Звезды в 19:11 EST (23:11 UTC) 27 апреля 2021 г., Пробыв там 367 дней 17 часов 59 минут. Ожидается, что он останется на орбите до 29 апреля, когда его двигатель сожжет орбиту, чтобы позволить разрушительное возвращение в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана.
Это был рейс 166 и самый продолжительный из всех выполненных с момента ввода в эксплуатацию в 1978 году. Это также самый продолжительный одноразовый полет среди всех кораблей посещения на Международной космической станции.
М-17 был введен на борт “Мир” в 1993 году.
Предыдущий рекорд срока был в 1993 и 1994 годах с Прогрессом М-17, когда Он находился в космосе 337 дней. Однако он был пристыкован к российской космической станции “Мир” всего около 132 дней.
В Причина так долго оставаться на орбите Это было связано с продлением его миссии сверх нормальной продолжительности космического корабля “Прогресс” в то время, чтобы удерживать космический корабль на якоре в кормовой части порта.
Что касается двух основных стыковочных узлов космического корабля на «Мире» (кормовой части «Квант-1» и передней активной зоны «Мира»), они обычно долгое время не подвергались воздействию тепловой среды космического вакуума.
Но поскольку в то время входивший пилотируемый корабль “Союз ТМ-16” был оснащен системой стыковки АПАС-89 (вместо системы “зонд и слежение”, которая использовалась на большинстве российских космических кораблей), было решено оставить “Прогресс М”. -17 прикреплен к Миру на более длительный срок.
Корабль “Союз ТМ-16” оснащен другой системой стыковки для проверки портов на установке “Мир” Кристалл перед стыковкой первого космического корабля “Шаттл” к Совместная программа “Шаттл-Мир”.
Корабль “Прогресс М-17”, разобранный 11 августа 1993 года, не имел достаточного количества топлива, чтобы сжечь орбиту нормальной длины, и ему пришлось ждать 204 дня, пока его орбита не ухудшится настолько, чтобы позволить оставшемуся на борту топливу работать. Сжечь, чтобы вернуться разрушительно.
Это имело побочное преимущество – испытание долговечности систем космического корабля.
Пять кораблей по-прежнему связаны с Международной космической станцией
Что касается Международной космической станции, то сейчас к форпосту пристыкованы или пристыкованы пять кораблей.
На американской стороне форпоста находится Cygnus NG-15, который пришвартован в порту, обращенном к земле, от подразделения Unity; Crew-1 Dragon, пришвартованный к обращенному в космос порту модуля Harmony; И Crew-2 Dragon, пришвартованный в переднем порту Гармонии.
Ожидается, что экипаж-1 и его четыре астронавта, которые находятся на борту форпоста с ноября 2020 года, вернутся на Землю уже на этой неделе.
В российском сегменте – Союз МС-18, установленный с космонавтом «Рассвет»; И “Прогресс МС-16”, установленный вместе с передним космическим кораблем “Пирс”.
Запуск следующего российского космического корабля “Прогресс МС-17” запланирован на конец июня. В настоящее время ожидается стыковка в кормовой части порта «Звезда».
Ожидается, что корабль “Прогресс МС-16”, который с февраля был присоединен к 20-летней установке “Пирс”, покинет переднюю площадку этой установки в июле, чтобы уступить место более новой, более крупной, многоцелевой установке “Наука”.
Наука должен быть запущен над ракетой «Протон» в середине июля и станет крупнейшим расширением Международной космической станции с момента официального завершения строительства в 2011 году.
Видео с сайта SciNews
Tagged: Экспедиция 65 Международной космической станции Ведущие рассказы “Прогресс МС-14” Роскосмоса
Дерек Ричардсон
Дерек Ричардсон получил степень в области СМИ со специализацией в области современной журналистики в Университете Уошберна в Топике, штат Канзас. Находясь в Уошберне, он был главным редактором студенческой газеты Washburn Review. У него также есть блог о Международной космической станции под названием Orbital Velocity.