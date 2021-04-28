Рекордный прогресс МС-14 выходит из космической станции

Дерек Ричардсон 28 апреля 2021 г.

Российский автономный грузовой корабль “Прогресс МС-14” покинул МКС после рекордного года пребывания на орбите.

Роботизированный грузовой корабль был запущен 25 апреля 2020 года с космодрома Байконур в Казахстане, когда он пришвартовался в кормовой части блока МКС “ Звезда ” всего через 3 часа 20 минут – чуть более двух витков после взлета.

Он привез с собой 2528 килограммов груза, из которых 11358 килограммов – это материалы для экипажа и эксперименты, 700 килограммов топлива, 50 килограммов кислорода и 420 килограммов воды. По данным НАСА.

Он она Отключено от Звезды в 19:11 EST (23:11 UTC) 27 апреля 2021 г., Пробыв там 367 дней 17 часов 59 минут. Ожидается, что он останется на орбите до 29 апреля, когда его двигатель сожжет орбиту, чтобы позволить разрушительное возвращение в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана.

Это был рейс 166 и самый продолжительный из всех выполненных с момента ввода в эксплуатацию в 1978 году. Это также самый продолжительный одноразовый полет среди всех кораблей посещения на Международной космической станции.

М-17 был введен на борт “Мир” в 1993 году.

Предыдущий рекорд срока был в 1993 и 1994 годах с Прогрессом М-17, когда Он находился в космосе 337 дней. Однако он был пристыкован к российской космической станции “Мир” всего около 132 дней.

В Причина так долго оставаться на орбите Это было связано с продлением его миссии сверх нормальной продолжительности космического корабля “Прогресс” в то время, чтобы удерживать космический корабль на якоре в кормовой части порта.

Что касается двух основных стыковочных узлов космического корабля на «Мире» (кормовой части «Квант-1» и передней активной зоны «Мира»), они обычно долгое время не подвергались воздействию тепловой среды космического вакуума.

Но поскольку в то время входивший пилотируемый корабль “Союз ТМ-16” был оснащен системой стыковки АПАС-89 (вместо системы “зонд и слежение”, которая использовалась на большинстве российских космических кораблей), было решено оставить “Прогресс М”. -17 прикреплен к Миру на более длительный срок.

Корабль “Союз ТМ-16” оснащен другой системой стыковки для проверки портов на установке “Мир” Кристалл перед стыковкой первого космического корабля “Шаттл” к Совместная программа “Шаттл-Мир”.

Корабль “Прогресс М-17”, разобранный 11 августа 1993 года, не имел достаточного количества топлива, чтобы сжечь орбиту нормальной длины, и ему пришлось ждать 204 дня, пока его орбита не ухудшится настолько, чтобы позволить оставшемуся на борту топливу работать. Сжечь, чтобы вернуться разрушительно.

Это имело побочное преимущество – испытание долговечности систем космического корабля.

Пять кораблей по-прежнему связаны с Международной космической станцией

Что касается Международной космической станции, то сейчас к форпосту пристыкованы или пристыкованы пять кораблей.

На американской стороне форпоста находится Cygnus NG-15, который пришвартован в порту, обращенном к земле, от подразделения Unity; Crew-1 Dragon, пришвартованный к обращенному в космос порту модуля Harmony; И Crew-2 Dragon, пришвартованный в переднем порту Гармонии.

Ожидается, что экипаж-1 и его четыре астронавта, которые находятся на борту форпоста с ноября 2020 года, вернутся на Землю уже на этой неделе.

В российском сегменте – Союз МС-18, установленный с космонавтом «Рассвет»; И “Прогресс МС-16”, установленный вместе с передним космическим кораблем “Пирс”.

Запуск следующего российского космического корабля “Прогресс МС-17” запланирован на конец июня. В настоящее время ожидается стыковка в кормовой части порта «Звезда».

Ожидается, что корабль “Прогресс МС-16”, который с февраля был присоединен к 20-летней установке “Пирс”, покинет переднюю площадку этой установки в июле, чтобы уступить место более новой, более крупной, многоцелевой установке “Наука”.

Наука должен быть запущен над ракетой «Протон» в середине июля и станет крупнейшим расширением Международной космической станции с момента официального завершения строительства в 2011 году.

Видео с сайта SciNews

Tagged: Экспедиция 65 Международной космической станции Ведущие рассказы “Прогресс МС-14” Роскосмоса