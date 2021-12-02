Ремейк Pokémon’s Diamond and Pearl обновлен до версии 1.1.2

Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина На Nintendo Switch он обновлен до версии 1.1.2.
Согласно примечаниям к патчу, он устраняет некоторые проблемы, которые мешают игрокам прогрессировать при определенных условиях, а также решает некоторые другие проблемы для «более приятного игрового процесса». Вот полные примечания к патчу, любезно предоставленные официальной страницей поддержки Nintendo:
Версия 1.1.2 (1 декабря 2021 г.)
— Исправлены некоторые проблемы, которые могли помешать игре при определенных обстоятельствах.
— Также были исправлены некоторые проблемы для более приятного игрового процесса.
Также были сообщения о клонировании и Сбои в дублировании за последние несколько недельИ похоже, что этот последний патч, возможно, был устранен некоторые этих подвигов. Если вы приобрели какую-либо игру в физической форме, вы можете избежать этого последнего обновления, если ваш Nintendo Switch отключен.
Вы уже скачали этот последний патч? Или вы не собираетесь обновлять свой экземпляр? Оставьте комментарий ниже.
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