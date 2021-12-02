Ремейк Pokémon’s Diamond and Pearl обновлен до версии 1.1.2

Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина На Nintendo Switch он обновлен до версии 1.1.2.

Согласно примечаниям к патчу, он устраняет некоторые проблемы, которые мешают игрокам прогрессировать при определенных условиях, а также решает некоторые другие проблемы для «более приятного игрового процесса». Вот полные примечания к патчу, любезно предоставленные официальной страницей поддержки Nintendo:

Версия 1.1.2 (1 декабря 2021 г.)

— Исправлены некоторые проблемы, которые могли помешать игре при определенных обстоятельствах.

— Также были исправлены некоторые проблемы для более приятного игрового процесса.

Также были сообщения о клонировании и Сбои в дублировании за последние несколько недельИ похоже, что этот последний патч, возможно, был устранен некоторые этих подвигов. Если вы приобрели какую-либо игру в физической форме, вы можете избежать этого последнего обновления, если ваш Nintendo Switch отключен.

Версия BDSP. 1.1.2 Исправляет ошибку меню и ошибку клона Pokémon Nursery. Не обновляйте, если вас интересует клонирование. Вы можете отключить автоматические обновления в настройках системы. pic.twitter.com/NNKImftbK4 CentroLeaks 2 декабря 2021 г.

Вы уже скачали этот последний патч? Или вы не собираетесь обновлять свой экземпляр? Оставьте комментарий ниже.