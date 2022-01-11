Репортаж: Канье Уэст едет в Россию на встречу с Владимиром Путиным

Говорят, что Канье Уэст направляется в Россию, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Путиным, чтобы найти себе новый дом.

в соответствии с картина В сообщении во вторник (11 января) И планирует отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом России, а также провести несколько воскресных служб, которые станут его первыми выступлениями в стране. Конечная цель поездки для чикагского продюсера рэпера — начать расширять свой бизнес за границей.

Сообщается, что принц Судана, советник Кани, помогает координировать поездку. Судан и адвокат Скотт Балбер выступают в качестве посредников между Е и миллиардером в сфере недвижимости Арасом Агаларовым.

Судан сообщил газете, что Россия станет «вторым домом» Канье. «Он собирается провести там много времени», — сказал он.

В настоящее время , США и Россия проводят дипломатические переговоры На фоне назревающего конфликта между Москвой и Украиной. Любые новые санкции США против России могут привести к прекращению поездок между странами, включая предполагаемый рейс Канье.

в соответствии с картинаВ настоящее время Государственный департамент США включает Россию в свои правила «Уровень 4: запрет на поездки» из-за терроризма, преследований со стороны российских сотрудников службы безопасности, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства.

Но говорят, что советника Канье не беспокоят какие-либо ограничения на поездки в Россию.

«Это йи, йи доберется туда в любом случае. Что они собираются сказать? Он будет специальным гостем семьи Агаларовых, — сказал Судан. — Канье знает, что происходит, больше, чем обычный человек, он знает вещи очень хорошо». Что ж. И нет ничего против США или разжигания конфликтов, но вы — это неуправляемо».

Если поездка Канье Уэста в Россию получит зеленый свет, мы надеемся, что он благополучно доберется до Советского Союза.

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