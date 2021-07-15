Бывший репортер BBC, которую уволили после того, как написала в Твиттере, что «Гитлер был прав» и «сионистам не хватает нашей крови», теперь обвинила в своем падении «суд в социальных сетях».

Тала Халава, журналистка, ранее проживавшая в Рамаллахе на Западном берегу, заявила во вторник, что осудила «израильскую бомбардировку Газы в 2014 году» и была ошибочно осуждена на основании «оскорбительного и невежественного твита, опубликованного семь лет назад».

«Но меня огорчает, что BBC, вместо того чтобы искать способы извиниться, примирения и диалога, к сожалению, выбрала судебное разбирательство через социальные сети», – сказал Халава, утверждая, что сеть »[ied] Тролль к голосам и капитуляция перед давлением со стороны иностранных произраильских групп интересов и правых СМИ, полных решимости исключить палестинцев из общественной жизни ».

Во время своего твита 2014 года, в котором говорилось о коррумпированном бывшем канцлере нацистской Германии, Халава работала на палестинской радиостанции 24FM, По данным The Times of Israel.

В своем пространном ответе, опубликованном в Твиттере на английском и арабском языках, Халава заявила, что BBC явно уступила «произраильской мафии», отпустив ее.

«Я недавно опубликовал фотоотчет фонда о знаменитостях, которых критикуют, эксплуатируют и отменяют за их поддержку палестинского самоопределения. Но я не одинок. Произраильская кампания цензуры носит промышленный характер и имеет международный характер», – Халава утверждал. Кроме того, она назвала свое освобождение “знакомыми” последствиями для палестинца и красочными.

«Я горжусь тем, что за четыре года работы на BBC я всегда был известен своей беспристрастностью и профессиональной журналистикой, даже в самые трудные времена. Я буду продолжать верить и бороться за честную и смелую журналистику, несмотря на все это. гнусные попытки убийства персонажа ».

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По версии британского журнала зрительсладость также объявил контролируется израильскими СМИ [your] Сионистское правительство »опубликовало фотографию ребенка, которого сжигают в подсвечнике.

«Сионисты не могут насытиться нашей кровью», – добавила она тогда, имея в виду термин «сторонники еврейского государства на Святой Земле».

Представитель BBC сообщил газете лондонская еврейская история На прошлой неделе, после ее расследования, «этот человек больше не работает на BBC».