Репортеры “иностранных агентов” России о строгих правилах

47-летняя российская журналистка Елизавета Медная в своей квартире в Москве.

Москва:

В своей московской квартире репортер Елизавета Маятная подходит к своему ноутбуку и показывает печально известные новости среди независимых российских журналистов.

«Этот СМИ / материал был создан и / или распространен иностранными СМИ, осуществляющими деятельность иностранного агента и / или российской юридической фирмы, действующей в качестве иностранного агента».

В этом году власти окрестили 47-летнего агента «иностранным агентом», и он вынужден включать опровержения во все свои сообщения в социальных сетях, независимо от того, являются ли они частью его заявления или фотографией его собаки, выкопанной осенью. листья.

Одно из самых жестких правил – научиться уйти в год, когда он и десятки других репортеров, на которых недавно навешивали ярлыки, закрывают стены в независимых СМИ.

Официальные лица заявили AFP, что «всем должно быть надоело это делать, поэтому на что-то другое времени нет».

Этот ярлык – это «форма репрессий», которая, по его прогнозам, будет все больше и больше использоваться, чтобы заставить замолчать критиков Кремля.

Российский журналист Елизавета Маетная показывает на своем ноутбуке текстовое сообщение, которое он должен писать в каждом из своих постов в социальных сетях.

Россия впервые ввела этот термин в закон, принятый в 2012 году, но он использовался для НПО, прежде чем он был распространен на медиакомпании в 2017 году и на частных журналистов в прошлом году.

Эта позиция напоминает термин «враг народа» советской эпохи и применяется к отдельным лицам или группам, получающим иностранное финансирование и участвующим в любой «политической деятельности».

Компании «Иностранные агентства» обязаны публиковать финансовые ресурсы и маркировать публикации биркой или налагать штрафы.

Неспособность репортера должным образом осветить статью или сообщение в социальной сети может повлечь за собой штраф в размере до 2500 рублей (36 долларов США). Такое же правонарушение может стоить компании до 50 000 рублей.

Брендинг подтолкнул рекламодателей, редакторы информационных агентств утверждали, что оказывают финансовое давление на некоторые из оставшихся независимых изданий в России.

Другие репортеры из списка Майтаньи и Барии, которые работают на финансируемое США Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFERL), говорят, что это серьезно мешает их работе.

«Тогда мы просто обратили внимание на то, что люди отказываются разговаривать со мной», – сказала Майтанья AFP.

Кремль заявляет, что эти меры необходимы из-за растущего «вмешательства» из-за границы в деятельность НПО и журналистов, которых иностранцы используют для вмешательства в дела России.

В результате по вечерам в пятницу все внимание на медиа-ландшафт России приковано к веб-сайту Министерства юстиции, где почти еженедельно появляются новые имена.

“Приговор”

Помимо отрицания в социальных сетях из 24 слов, те, кого называют «иностранными агентами», утверждают, что подверглись «нелепой» бюрократии, например, скрупулезной отчетности о доходах и расходах.

Каждые три месяца они должны проходить финансовый аудит.

«Министерство хочет знать, откуда я отправляю свои деньги, но я также хочу, чтобы люди знали, откуда поступают деньги, которые они переводят мне», – сказала Мария Желеснова, бывший репортер запрещенного разведывательного СМИ «Проект». «нежелательно» в июле.

«Когда я что-то покупаю, мне всегда нужно думать о том, как это интерпретировать в ходе аудита», – сказал он.

Юлия Ярош, бывший главный редактор новостной программы «Открытые СМИ», финансируемой изгнанным олигархом Михаилом Кодарковским, сказала, что брендинг влияет на все аспекты ее жизни.

«Если друзья спросят меня, где я могу купить шкаф, я скажу им, где добавить:« Эта новость была опубликована иностранным агентом », – сказал 43-летний мужчина.

«Я чувствую, что живу в какой-то фантазии, но это правда».

Сибирский журналист Петр Манякин, которого в 22 года заклеймили как иностранного агента, сказал AFP, что это было «наказанием».

Он издевался над аудиторами: «Что я нахожу в своих отчетах о том, сколько еды я купил?»

«Любой, кто комментирует новости, рискует закончить список», – сказал он.

Через неделю после получения Нобелевской премии мира президент Владимир Путин предупредил Дмитрия Мурато, главного редактора независимой газеты «Новая газета».

Как и многие коллеги в «Проекте», Маняк не может найти работу после закрытия магазина.

Фирменные репортеры говорят, что независимую прессу в России ждет темное будущее, поскольку ни одно имя не было удалено из списка.

«Это не самоцель», – сказала Железнова, предупредив о «серьезной экономии» в правилах в отношении независимых СМИ.

«Я считаю, что они достаточно сильны, чтобы выжить», – добавил он.

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