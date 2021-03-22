Рецензия на ‘Sin’: Андрей Кончаловский о Микеланджело, пара профессоров

Фильм Андрея Кончаловского «Сен» не был ни болезненным, ни веселым, но сильно кинематографичным, поскольку ветеран российского режиссера раскрывает тайну гения с тем, что можно охарактеризовать как грандиозную решимость. Это воссоздание эпохи Возрождения, которое кажется роскошным и вызывающим, с одной стороны – бесконечным взором итальянских Альп, а с другой – ежедневным уклонением флорентийских или римских улиц от опустошенных ведер для мусора; Между ними, между папами и крестьянами, человек творил бессмертное искусство. Но хотя глубокое очарование «Греха» привлекает внимание, она не полностью интегрирует свои различные нити конфликта в целостное видение уникального положения разгневанного художника.

Однако подоплека, прежде всего живость постановки Кончаловского как режиссера, приближающегося к 84-летию со дня рождения, не подает никаких признаков ограничения в несравненной карьере, профессии, которая за долгие годы пережила адаптацию великих русских художников (Чехов, М. Чайковский) и адаптации мне Голливудские мотивы (помните «Танго и деньги»?). Совсем недавно он стал своего рода европейским артхаусным стилем, характеризующимся впечатляющим использованием рамок академических пропорций, которые заметно оживили его. Потому что, пока «Син», написанный в соавторстве с Еленой Кисилевой, был премьерой на Венецианском международном кинофестивале в 2019 году, Кончаловский заканчивал одновременно мощную советскую историческую драму «Дорогие товарищи», которая была выпущена в жанрах международных обзоров и полнометражных фильмов. Оскар фанфары Аббревиатура, которую можно считать кульминацией его достижения.

Где «Дорогие товарищи» и его изображение трагического события из жизни режиссера, бьющегося уколом из прошлого его страны, российско-итальянская совместная постановка «Сен» и образ великого художника принадлежат к метафорическому жанру режиссуры. не редкость для уверенных в себе кинематографистов с большим опытом, пытающихся создавать фильмы. Здесь он представлен колоссальной массой каррарского мрамора, которую Микеланджело (Альберто Тестон) и рабочие карьеры поручили с любовью выкопать ее, которая, как мы надеемся, превратится в нечто прекрасное, чудесное и вневременное (нравится это его богатым сторонникам или нет) .

В начале «Греха» – с ироничного вступления к лохматому, неудобоваримому скульптору, лепечущему по дороге во Флоренцию, когда фермер останавливается рядом с ним, чтобы посмотреть, – Микеланджело разбит и разбит годами, которые он потратил на рисование Сикстинской капеллы в Риме, в то время как гробница начинается проект Папы Юлия Второй (Массимо де Франкович) с трудом сложен из 42 статуй. Когда Юлий умирает и Лев X (Симон Тофанин) из семьи Медичи становится папским президентом, художник – иногда поглощающий видения – оказывается переплетенным с требованиями забытой комиссии в поисках лучших новых игроков власти. Не говоря уже о том, чтобы ориентироваться на завистливых сверстников, раздражающих членов семьи, угрожающих пастухам и его бескомпромиссному духу.

Поскольку одной из первых важных заслуг Кончаловского является написание раннего шедевра Андрея Тарковского, биографии художника «Андрей Рублев», заманчиво увидеть «Грех» и его смесь земного (пыльный и мрачный вид Тестона) и духовности (желание Микеланджело показать своего кумира Данте) в качестве его режиссера О непростой жизни творческого художника. Эта связь очевидна в самом интересном эпизоде ​​«Греха»: усилие, которое требуется, чтобы переместить драгоценное мраморное «чудовище» Микеланджело, которое может быть колокольным криком, опасностью и славой – переливание сцен в «Рублев».

Если не считать этого яркого изображения действия предателя, «грех» – это что угодно, но только не как прорыв в сознании истерзанного маэстро. Навигация по сайту и временная шкала могут быть ошеломляющими, и реалистичное изображение Тестоне эгоистичного человека, которого тянут во многих направлениях, не всегда является окном в отношение его объекта к его божественному таланту.

Тем не менее, общая оригинальность других исполнителей – с точки зрения внешнего вида – неизменна, как и коллекция запоминающихся композиций Кончаловского и оператора Александра Симонова в живописной Италии. «Грех» может в конечном итоге напоминать что-то бесформенное и желанное, но даже несформированный кусок мрамора может похвастаться впечатляющей текстильной красотой.