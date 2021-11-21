Рима Каллингал в 15-дневном путешествии по России | Путешествовать

«Мир движется вперед. Самые быстрые бегуны займут первое место», — сказала третья участница, которая была в первом ряду в раунде талантов конкурса «Мисс Керала» 13 лет назад.

После того, как встреча прервалась, эту же женщину спросили о модных тенденциях в Нью-Йорке. Она напомнила вам, что модные центры есть не только в США, но и в Африке. Много лет спустя он стал нарицательным в кино малаялам, снявшись во многих известных фильмах и сыграв множество смелых ролей. Недавно его видели на улицах Москвы с партнером Ашиком Абу. Рема Каллингал рассказывает о своей замечательной поездке в Россию.

Вы побывали во всех местах России?

Мы были там 15 дней. Еще мы ехали через Москву в Санкт-Петербург. Блокировка была действительно удушающей, и мы очень хотели поехать, поэтому мы спланировали эту поездку, как только ограничения будут сняты. Россия была единственной страной, в которую в то время допускались индейцы. На первой стадии болезни правительства Россия уже была вакцинирована против Sputnik, так что это относительно безопасно. Так что, хотя весь остальной мир закрыл свои двери для туристов, Россия оставила их открытыми.

Москва — город, в котором есть все ловушки космополитического пейзажа. Очень быстрая жизнь. Санкт-Петербург — это еще и космополитичный город. Их можно охарактеризовать как яркие города. Байкальский путь находится в часе езды от Санкт-Петербурга. На Байкале есть пресноводное озеро. Транссибирские дороги проходят по берегу озера. Не смог добраться до этого места из-за нехватки времени. Путешественникам по России не стоит пропустить это транссибирское путешествие. Мы уже планируем еще одну поездку в Транссибирский регион на границе Китая и России.

Сколько стран вы уже посетили?

Мы побывали в более чем 30 странах. В Латинской Америке мы видели только Мексику. Хотя мы еще не были в Новой Зеландии и Австралии. Мы побывали на всех других континентах. Моя любимая страна — Италия, и мы путешествуем по большинству мест. Все эти поездки были с моими друзьями. К сожалению, мы еще не видели знаменитых Птолемеевских гор и южной Италии. С тех пор, как читал в школе учебники о Сицилии и Неаполе, возникло желание их увидеть. Мы планируем еще одну поездку в Италию, чтобы посетить Сицилию и Неаполь.

Что вас больше всего привлекло в России?

Независимо от того, в какую страну я поеду, я буду заботиться о женщинах там. Я думаю, это увлекательно наблюдать за тем, как каждая страна обращается со своими женщинами. Что касается России, я был рад видеть, что они были лицом России. Меня поразили их уверенность в себе, чувство собственного достоинства и смелость. Они очень ориентированы на сохранение культуры и наследия страны. В то же время русские женщины очень следят за модой. Их одежда очаровательна и неповторима. И они могут снять с Эллен любой экзотический наряд. Я думаю, они любят красоту.

Что касается еды, сыр — неотъемлемая часть русской кухни. Мне очень понравилась их грузинская еда. В них много соусов и специй, что очень вкусно. Грузинская кухня — самое подходящее выражение культуры. Горячая, горькая уютная еда, такая как качапури (сыр, фаршированный хлебом), находит баланс с мацони (йогуртом). Такие травы, как эстрагон, плоская петрушка, укроп и кориандр, представляют собой богатую начинку и соусы в сочетании с грецкими орехами и чесноком.

Вам не нравятся поездки или путешествия?

В Европе смотреть было немного неловко. Взгляд был хорошо виден по цвету нашей кожи. Расизм там очень высок. Несправедливо обобщать страну или ее людей только потому, что некоторые люди придерживаются такого расистского отношения. Благоразумно игнорировать пристальный взгляд.

Сталкивались ли вы с подобными проблемами в Москве?

В Москве я поссорился с продавцом мороженого. Его раздражал мой английский. Он считает, что те, кто не говорит по-русски, невежественны. Но на следующий день, когда мы сели в такси, у нас был другой опыт. Водителем была женщина, она относилась ко мне с уважением и любовью. И вскоре мы стали друзьями. Ее зовут Рита. Мы даже сфотографировались вместе.

Вы покупали сувениры из России?

Привезли открытки из музея Федора Достоевского. Он известный российский прозаик, новеллист, обозреватель и журналист. Его литературные произведения исследуют психологию человека в сложных политических, социальных и духовных контекстах России XIX века и затрагивают различные философские и религиозные темы. Его самые известные романы — «Преступление и наказание», «Призраки» и «Братья Карамазовы». Мы планируем его построить. Еще мы привезли много футболок. Мы были заинтересованы в покупке русских игрушек (для нерусских матрешка или матрешка — одно из лучших воплощений традиционной русской фермерской жизни. Я откладывал покупку, думая, что она будет доступна. Вернулся, не купив больше игрушек. Хорошо, мы вернемся.

Информация для путешествий по России

Россия объединяет свои древние города в золотое кольцо. Золотое кольцо — это цепь древних городов, расположенных к северу и востоку от Москвы. Это один из старейших русских маршрутов. По дороге много интересных старинных русских городов и поселков с историей XVII-XVII веков и уникальной русской архитектурой. Двух дней достаточно, чтобы составить представление обо всем маршруте Золотого кольца, однако у вас не будет много времени, чтобы расслабиться на русской природе и насладиться красивыми пейзажами сельской России. Так они приглашают туристов в Россию. Они делят его на культурный туризм, музейный туризм, оздоровительный туризм, зимний туризм, медицинский туризм и религиозный туризм.

Уникальность: Россия является крупнейшей страной в мире

Столица: Москва

Язык: русский

На других языках говорят: Английский, итальянский, турецкий

Валюта: Рубль (1 российский рубль равен 1,02 индийской рупии)

23 объекта культурного наследия в России внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Места.

Обзорная экскурсия по Москве: Музей космонавтики (посвящен исследованию космоса), Красная площадь и собор Василия Блаженного (православный храм на Красной площади в Москве и один из самых известных памятников культуры России), Корабль на Москве-реке, Цирк и Цирковое кольцо, два местных цирка и Skydale Circuit, Sky Circle и Circuit Circle, Москва. Большой цирк (Большой означает Большой), проспект Вернадского, Могила Ленина (место упокоения советского лидера Владимира Ленина), Царь Бен-Чар, проезд на метро, ​​Мировая война I музей

Экскурсия Москва-Санкт-Петербург: Русская водочная экскурсия, Николаевский дворец, Выставка русского народного искусства, Дворец Эрмитаж, Петропавловский замок, Большой дворец, Екатерининский дворец

Виза: Вы можете путешествовать по российской однократной визе. Есть много турпакетов.

Из аэропорта Недумбассери есть несколько стыковочных рейсов до Московского международного аэропорта. В туристических пакетах доступны билеты эконом-класса.

Поездка в Россию (5 дней и 4 ночи) стоит полторы тысячи долларов на человека. Оплата будет зависеть от стоимости авиабилета, номера в отеле и сезона.