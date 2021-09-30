Ричард Шерман присоединяется к пиратам после звонка Тома Брэди

Ричард Шерман, у которого возникли проблемы с законом из-за ареста этим летом и пяти эпизодов проступка, включая обвинения в домашнем насилии, согласился присоединиться к Tampa Bay Buccaneers, став последним известным свободным агентом, присоединившимся к квотербеку Тому Брэди и защитившим его. Чемпионы Суперкубка.
Один из самых популярных игроков лиги, 33-летний Шерман, объявил о своем прибытии в Тампу в своем подкасте в среду утром. Команда подтвердила новость ранее Опубликовать в Твиттере Фотография Шермана, подписывающего контракт, Об этом сообщает NFL Network Чтобы стоить 2,25 миллиона долларов, только 500 000 долларов из этой суммы гарантированы. Тренер Брюс Арианс сказал, что Шерман не будет играть в эти выходные против «Патриотов», если не будут травмы других игроков.
«В конце концов, у меня было достаточно разговоров, и я решил, что буду играть за Tampa Bay Buccaneers», – сказал Шерман. «Все это безумие, а затем вся ненависть и все твиты, а потом все злятся, потому что я не пошел в их команду. Мне очень жаль».
Каким бы ни был его вклад в эту область, прибытие Шермана в Тампу поднимает новые вопросы об обращении НФЛ с игроками, обвиняемыми в домашнем насилии и других насильственных преступлениях, и о роли Брэди в оказании давления на пиратов, чтобы они подписали двух свободных агентов, Шермана и приемного Антонио Брауна, в то время как они Были в самом разгаре уголовных и уголовных расследований.
В 2020 году комиссар НФЛ Роджер Гуделл дисквалифицировал Браунса на восемь игр, пока лига расследовала его роль в заявленном нападении на сотрудника мобильной компании – обвинение появилось после того, как Брауна обвинили в отправке писем с угрозами женщине, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. . На момент отстранения Браун был неограниченно свободным агентом.
Брэди, который недолго играл за Браунс в Новой Англии в 2019 году, уговорил ресивера All-Pro в Тампу, прежде чем закончил свою восьмую дисквалификацию на выходных в прошлом сезоне. Он пригласил Брэди Брауна жить в его доме в Тампе раньше. Браун подписался на пиратов В конце октября 2020г.
В то же время Браун также столкнулся с судебным иском, в котором утверждалось, что он изнасиловал своего бывшего тренера в 2017 и 2018 годах. Достигнута договоренность в апреле этот год. В споре движущейся компании не оспаривалась батарея, и испытательный срок по делу был досрочно прекращен в июне.
Шерман был арестован этим летом после того, как полиция заявила, что он пытался выломать дверь в доме своих родителей, через несколько часов после того, как он и его жена Эшли, наконец, попытались вывести своих детей из дома пары, сообщает газета British Guardian. Аудиозаписи звонков 9-1-1. Полиция заявила, что ему было предъявлено обвинение в «ограблении с домашним насилием», потому что он знал людей в доме, и не было никаких указаний на то, что он физически оскорблял кого-либо из своих жильцов. Шерман не признал себя виновным в пяти проступках, включая два пункта обвинения в домашнем насилии и один – в вождении в нетрезвом виде. Следующее слушание по делу назначено на пятницу.
Шерман сказал в своем подкасте Этот Брэди обратился к нему в надежде доставить его в Тампу.
«Сначала он протянул руку и проверил, все ли у меня хорошо», – сказал Шерман. «У него были отношения на протяжении многих лет. Он отличный парень. Так обнадеживает».
Шерман прибыл всего за несколько дней до того, как Буканьеры отправятся в Фоксборо, штат Массачусетс, чтобы сыграть с Патриотами в воскресенье в долгожданной схватке между Брэди и Патриотами, их первой встрече с тех пор, как Брэди покинул Новую Англию в качестве свободного агента весной 2020 года. и тренер Patriots Билл Беличик выиграли шесть Суперкубков за 20 лет вместе, но их отношения ухудшились, поскольку они пытались определить будущее Брэди с командой.
Спаривание Брэди и Шермана резко контрастирует с их предыдущим соперничеством. Шерман, трехкратный All-Pro, провел свои первые семь сезонов в Сиэтле в качестве ключевого защитника на спине, известного как Legion of Boom за его мощный стиль. После того, как Сихоукс расстроили Патриотов в игре регулярного сезона 2012 года, когда Шерман Брэди перехватил, Шерман противодействовать Брэди после игры.
Пара встретилась на Суперкубке XLIX после сезона 2014 года, когда «Патриоты» обыграли «Сихокс» со счетом 28–24.
Шерман провел три сезона за San Francisco 49ers, сыграв всего пять игр в сезоне 2020 года из-за травм.
«Пираты», защита которых подтолкнула их к победе в Суперкубке в прошлом сезоне, проиграли из-за травмы крайнего защитника Шона Мерфи-Бантинга. Под вопросом и статус углового защитника Джамела Дина. После трех игр в этом сезоне защита Тампа-Бэй занимает последнее место в НФЛ.
Брэди покинул Новую Англию через два десятилетия Потому что он хотел большего в формировании патриотов. С момента прихода в «Тампа-Бэй» в марте прошлого года Брэди помог выманить финал корта и бывшего товарища по команде Роба Гронковски и убедил команду, что Браун заслужил это приключение. Теперь пираты и остальная часть НФЛ смогут увидеть, стоил ли Шерман своих усилий.
Кевин Дрейпер предоставил репортаж.
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