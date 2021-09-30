Ричард Шерман присоединяется к пиратам после звонка Тома Брэди

Ричард Шерман, у которого возникли проблемы с законом из-за ареста этим летом и пяти эпизодов проступка, включая обвинения в домашнем насилии, согласился присоединиться к Tampa Bay Buccaneers, став последним известным свободным агентом, присоединившимся к квотербеку Тому Брэди и защитившим его. Чемпионы Суперкубка.

Один из самых популярных игроков лиги, 33-летний Шерман, объявил о своем прибытии в Тампу в своем подкасте в среду утром. Команда подтвердила новость ранее Опубликовать в Твиттере Фотография Шермана, подписывающего контракт, Об этом сообщает NFL Network Чтобы стоить 2,25 миллиона долларов, только 500 000 долларов из этой суммы гарантированы. Тренер Брюс Арианс сказал, что Шерман не будет играть в эти выходные против «Патриотов», если не будут травмы других игроков.

«В конце концов, у меня было достаточно разговоров, и я решил, что буду играть за Tampa Bay Buccaneers», – сказал Шерман. «Все это безумие, а затем вся ненависть и все твиты, а потом все злятся, потому что я не пошел в их команду. Мне очень жаль».

Каким бы ни был его вклад в эту область, прибытие Шермана в Тампу поднимает новые вопросы об обращении НФЛ с игроками, обвиняемыми в домашнем насилии и других насильственных преступлениях, и о роли Брэди в оказании давления на пиратов, чтобы они подписали двух свободных агентов, Шермана и приемного Антонио Брауна, в то время как они Были в самом разгаре уголовных и уголовных расследований.