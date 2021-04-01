Рогков назначен главой российской миссии на Зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине

Президент Временного паралимпийского комитета России (ВСП) Павел Рогков назначен президентом страны Глава Миссии Для Зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Рожков получил эту должность после решения на заседании совета директоров ПКР на этой неделе.

У него богатый опыт в той роли, на которой он был Глава Миссии В трех летних Паралимпийских играх в Афинах 2004 г., Пекине 2008 г. и Лондоне 2012 г. и трех Зимних Играх в Турине 2006 г., Ванкувере 2010 г. и Сочи 2014 г.

Его назначение произошло на той же неделе, когда Рогков, бывший первый заместитель председателя ПКР, сменил Владимира Лукина на посту главы организации.

Лукин возглавлял ПКР с 1997 года, но был вынужден уйти в отставку, чтобы выполнить декабрьское решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое частично подтвердило серию санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством в отношении России (WADA). .

Российские спортсмены соревнуются под лозунгом «Нейтральные паралимпийцы» в Пхенчхане 2018 © Getty Images

Согласно постановлению Спортивного арбитражного суда, государственным чиновникам России запрещено работать в спортивных структурах до декабря 2022 года.

Российские спортсмены также намерены выступать в качестве нейтральных в Пекине 2022 года в рамках санкций Международного антидопингового агентства, которые Спортивный арбитражный суд в декабре прошлого года сократил с четырех до двух лет.

В Пхенчхане-2018 российские участники выступили под девизом «Нейтральные паралимпийцы», завоевав восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей и заняв второе место в турнирной таблице.

Зимние Олимпийские игры для инвалидов 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 13 марта следующего года.