«Рождение самих себя»: Кира Коваленко в «Развяжи кулак»

Милана Агузарова и Сослан Хогаев V Ослабьте кулак.

Ослабьте кулакВторой фильм российского режиссера Киры Коваленко. Он расположен в Мизоре, маленьком шахтерском городке в Северной Осетии, одной из семи самоуправляемых республик вечно нестабильного созвездия Северного Кавказа. Пограничная обстановка, которая кажется одновременно головокружительной и беспокойной, как будто город поднимается со дна лавины, является ключом к настроению фильма, колеблющемуся от тоски до покорности и возвращения. Мы болеем за молодого главного героя фильма, Аду, которую в потрясающем дебюте сыграла Милана Агузарова, чтобы освободиться от этих теней — ее жестокого отца, дикого брата и кучки властных мужчин — но она отказывается делать это легко. на нас.

По словам Коваленко, это была цитата Уильяма Фолкнера. Злоумышленник в пыли что послужило вдохновением для Ослабьте кулак: «Не все белые могли терпеть рабство, и кажется, что ни один человек не мог терпеть свободу». И вот Ада, ошеломленная травмой, прорывается через эту амбивалентность города к чему-то новому, но не вполне определенному. Ослабьте кулак Входит в релиз сегодня от Моби.

директор: Учился у Александра Сокурова. Насколько я понимаю, его киношкола была очень близка к тому месту, где я вырос в Нальчике?

Коваленко: Да, точно в том же городе. Когда я поступал в школу, у меня не было ни намерения, ни желания стать директором. Я просто хотел получить хорошую оценку. Персонаж Сокурова направил меня к фотографии. Первое, о чем он попросил, чтобы мы много читали, и в течение пяти лет после этого он давал нам все, что знал о кино. И все это время мы изучали персонажей.

директор: Как вы понимаете «персонажи»?

Коваленко: Мы смотрели много фильмов и изучали одного персонажа сцена за сценой. Он также привозил нам документальные фильмы, и мы наблюдали, как человек взаимодействует с другим человеком, как человек реагирует на ситуацию. Например, я посещаю концерт Queen, и мы смотрим Фредди Меркьюри. Тогда нам показывают совсем другой сценарий — скажем, людей, занимающихся ЧП.

режиссер: Кажется, школа побуждала кинематографистов серьезно задуматься о психологии и реальности. Считаете ли вы, что у школы есть миссия?

Коваленко: У Сокурова была совершенно четкая миссия: рассказывать истории Северного Кавказа, наши истории. Потому что остальной мир нас просто не знает. Они не знают. Он призвал нас найти свой собственный голос, а не просто учиться, смотря фильмы. Дело в том, что мы на самом деле не знали, кто мы, когда пришли в школу, поэтому весь процесс был самопознанием. исследовать. рождаемся сами.

режиссер: Что чувствовал Сокуров? Ослабьте кулак?

Коваленко: Я показал ему фильм после того, как он был закончен. Он написал мне длинное письмо и четко сказал: «Я понимаю, почему ваш фильм получил награды».

режиссер: Я хотел бы спросить вас о разработке материалов и отливках. История основана на людях, которых вы уже знаете или встречали, или на тех, кто прошел кастинг?

Коваленко: Мой друг из Северной Осетии согласился помочь мне подобрать актеров для проекта. Она путешествовала по Северной Осетии, фотографировала людей в спортивных секциях и разных местах и ​​присылала их мне.

режиссер: В Соединенных Штатах это называется уличным кастингом. Были ли эти люди на самом деле изображены на фотографиях или они использовались больше как дизайн, влияющий на внешний вид и одежду фильма?

Коваленко: У меня уже были идеи о том, как должны выглядеть некоторые персонажи, поэтому я дал им референсы и сделал тысячи фотографий, чтобы мне было с чем взаимодействовать. Я могу сказать: «Это персонаж», основываясь на определенном взгляде.

режиссер: Но главные роли играют подготовленные актеры?

Коваленко: Мы уже нашли главную актрису [Milana Aguzarova] Пока она училась на втором курсе театрального училища. Актер, сыгравший отца [Alik Karaev] Из очень специфического театрального фона. Он профессиональный актер, но работает в конном театре. Это почти как цирк. Но остальные эти актеры непрофессиональные актеры.

режиссер: Блокировка в фильме очень плавная. Всегда чувствуешь ощущение пространства вне кадра. Как прошел ваш репетиционный процесс?

Коваленко: Мы репетировали весь фильм в хронологическом порядке за несколько месяцев до начала съемок. Мы с актерами ходили сцена за сценой…

режиссер: На месте?

Коваленко: В репетиционной комнате, но когда мы закончили, мы входили и ходили, наблюдая.

режиссер: Какова продолжительность съемки? Был ли большой дефицит времени?

Коваленко: У нас было всего 25 дней, чтобы снять весь фильм. Репетиции должны быть тщательными, чтобы актеры были готовы вмешаться и уйти, как только наступит день съемок.

режиссер: Каково среднее количество запросов для любой данной настройки? Я думаю о более длинном, более подробном…

Коваленко: Все зависит от сложности кадров, но для более длинных кадров мы снимали целых 13 дублей.

режиссер: Было ли сложно смешивать неподготовленных актеров с профессионалами?

Коваленко: Проблема заключалась в том, что некоторым актерам понадобился всего 1 дубль, чтобы сделать это правильно, в то время как другим актерам потребовалось 10 дублей.

директор: Как американец, я могу себе представить, как продюсеры смотрят на этот материал и говорят, что он слишком депрессивный и слишком тяжелый…

Коваленко: В моем случае мне повезло [producer] Александр Роднянский. Он дал мне полную свободу.

директор: Были ли политические опасения по поводу материала? Нападение на школу в Беслане висит над фильмом.

Коваленко: Никаких проблем с производством не было, но мне приходилось быть очень осторожным, когда я снимал фильм в Северной Осетии. Если у кого-то из сообщества проблемы с материалом, то и у меня будут проблемы.

директор: У кого-нибудь из вас, кроме местных представителей, были проблемы с материалами?

Коваленко: Что интересно, полный сценарий прочитала только главная актриса Милана. Остальным актерам я просто дам реплики, которые они могли бы исполнить. Я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что случилось с главным героем к концу фильма. Я не хотел, чтобы на их работу повлияло знание того, что происходит.

режиссер: Были ли фильмы, которые оказали на вас особое влияние? Я вспомнил братьев Дарденн Рашид—

Коваленко: На съемочной площадке я был вдохновлен мочет. Это оказало большое влияние.

директор: Были времена, когда я смотрел фильм, и мне казалось, что то, что я смотрю, на самом деле опасно или рискованно в очень реальном физическом смысле. Мне любопытен процесс создания этого очень тонкого, очень свободного чувства опасности. Я предполагаю, что не было никаких ресурсных людей. Может, и был. Последняя сцена, когда они на мотоцикле…

Коваленко: Конкретно последнюю сцену уже было опасно снимать. У нас не было консультантов. Это Ада на мотоцикле мчится. Каждый член актерского состава и съемочной группы был на одной волне, готовый пойти на определенный риск, чтобы получить кадр. На самом деле, она чувствовала себя неуправляемой. Почти слишком рискованно.

директор: Говоря о ставках, мне любопытна кульминационная сцена секса с Адой, создание той близости между двумя актерами. Это просто кажется таким реальным.

Коваленко: Честно говоря, я очень нервничал, когда снимал эту конкретную сцену. Я предполагал, что мне не удастся найти актрису, которая согласилась бы ее сыграть, потому что в Северной Осетии, когда дело доходит до секса и сексуальных сцен, все очень строго. Дошло до того, что ей пришлось просить у отца разрешения на съемку этой сцены.

директор: В Соединенных Штатах все чаще на съемках фильмов присутствуют интимные консультанты, которые следят за тем, чтобы сцены секса обрабатывались с осторожностью и достоинством.

Коваленко: Мне это кажется логичным. Я много репетировал с актерами, и это была техническая репетиция, например, куда положить руку и так далее, так что они были уверены в том, что именно должно было произойти. Границы можно сохранить. После того, как мы обсудили каждый шаг, каждую деталь, не было места импровизации. Было ощущение полного взаимного доверия.