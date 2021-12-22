Роман Абрамович удовлетворил иск о клевете на биографию Путина | Роман Абрамович

Российский олигарх Роман Абрамович урегулировал свой иск о диффамации против журналистки Кэтрин Билтон из-за ее бестселлера «Путинский народ» после заключения сделки во вторник вечером.

Теперь в тексте будет признано, что утверждения Абрамовича о покупке футбольного клуба «Челси» по указанию президента России не являются утверждением правды. Это будет включать дополнительные опровержения со стороны представителя олигарха и клуба.

Это также исправит утверждение о том, что покойный олигарх Борис Березовский был совладельцем российской нефтяной компании «Сибнефть» с Абрамовичем. Поправка последовала за судебной тяжбой в Верховном суде в 2011–2012 годах между двумя мужчинами, которую Абрамович выиграл. Она добавила, что издатель книги, Харпер Коллинз, согласился произвести платеж благотворительным организациям «в знак признания этой ошибки».

Абрамович подал в суд по ряду обвинений, в том числе по поводу того, что он купил футбольный клуб «Челси» по приказу Владимира Путина. Он был одним из трех российских бизнес-магнатов, которые возбудили дело о клевете против Пелтона и Харпера Коллинза, а также российской государственной нефтяной компании «Роснефть».

Впоследствии другие ответчики урегулировали или отказались от своих требований. Абрамович завершил свое дело после того, как в среду HarperCollins заявил, что некоторая информация о решении олигарха является неточной. Она согласилась сделать рецензии на книгу, которая была широко признана окончательной работой при Путине.

HarperCollins приветствовал ночное урегулирование как справедливое соглашение. Самому Абрамовичу компенсации не подлежат. Обе стороны оплатят свои расходы. Если в следующем году судебное разбирательство по делу о клевете продолжится в Высоком суде, законопроект может потенциально превысить 10 миллионов фунтов стерлингов.

Издатель сказал: «Хотя в книге всегда содержалось отрицание того, что Абрамович действовал под чьим-либо надзором при покупке футбольного клуба« Челси », новое издание будет включать более подробное объяснение мотивов Абрамовича для покупки клуба.

HarperCollins также ясно дал понять в книге, что нет никаких доказательств, кроме заявлений самих людей, в поддержку утверждений автора, сделанных [the former Kremlin insider] Сергей Пугачев и двое других неназванных лиц в связи с покупкой футбольного клуба «Челси».

HarperCollins признал, что судья Верховного суда охарактеризовал Березовского как «заведомо ненадежного свидетеля». «Харпер Коллинз и автор приносят свои извинения за то, что эти аспекты книги не так ясны, как им хотелось бы, и были бы счастливы очистить сценарий сейчас», — добавила она.

«Челси» сказала, что они довольны тем, что Харпер Коллинз и Белтон «извинились перед г-ном Абрамовичем» и согласились внести поправки в книгу. Она добавила, что многие ложные утверждения о нем были сняты, добавив, что они «лишены доказательств и на самом деле являются ложными».

Клуб сообщил, что издатель согласился добавить или удалить «более 1700 слов». Единственная причина, по которой олигарх сделал свое заявление, заключалась в том, чтобы «опровергнуть ложные обвинения», которые были сделаны в его адрес, в том числе о его покупке футбольного клуба «Челси» и его деятельности.

Далее в заявлении говорится: «Поскольку цель этого судебного иска никогда не была карательной, мы не требовали возмещения ущерба. Однако мы попросили HarperCollins сделать пожертвование вместо возмещения ущерба благотворительной организации, на что они согласились».

Несмотря на обзоры, соглашение в целом рассматривается как победа Белтона, который подвергся беспрецедентному судебному преследованию со стороны миллиардеров, связанных с Кремлем. Абрамович восемь лет занимал пост губернатора Чукотки, региона на Дальнем Востоке России. Он постоянно отрицал, что находится под контролем правительства России.

в текущей ситуации«Прошлый год был похож на войну на истощение», — сказала она, поскольку на него «обрушились судебные иски» со стороны четырех российских миллиардеров и «Роснефти».

Пелтон добавлен: «Хотя заявители отрицали, что это было скоординировано, мне это показалось похожим на разностороннюю кампанию Кремля против Украины, в которой он стремился заставить Запад пойти на уступки в области безопасности в связи с расширением НАТО».

Она продолжила: «Все это время HarperCollins решительно защищала книгу. Я не могла и мечтать о лучшем или более храбром издателе, более приверженном журналистике общественных интересов».

Активисты охарактеризовали дело против Пелтона как злоупотребление британской системой клеветы. Абрамович подал в суд на бывшую журналистку Financial Times лично, а также на ее издателя.

По понятным причинам урегулирование произошло по подходу Абрамовича. HarperCollins сказал, что Пелтон всегда был готов включить олигархические комментарии к обвинениям, и признал, что книги на современные спорные темы необходимо обновлять по мере появления новой информации.

На предварительном слушании в ноябре г-жа Таблс постановила, что несколько отрывков в книге, которые, по словам Абрамовича, содержат неверные утверждения о нем, являются клеветническими.

Одним из таких утверждений было предположение, что Абрамович находится «под контролем Путина» и что олигархия была вынуждена «сделать богатство своей бизнес-империи доступным для использования президенту Путину и его режиму», — написал Типлз в своем 34-страничном правиле. Но было исключено, что три из четырех департаментов, на которые подана жалоба «Роснефти», не были клеветническими, и нефтяная компания отказалась от иска.

В таблицах подчеркивалось, что в этот момент суд только принимал решение о значении. Он не установил, являются ли утверждения в отношении Абрамовича или кого-либо еще правдивыми или ложными. После урегулирования в среду иски не будут рассматриваться в суде.

На первом слушании адвокат Абрамовича заявил, что сценаристы повторяли «ленивые ошибки относительно роли Абрамовича в различных событиях» и делали о нем ложные и вредные заявления, которые были «совершенно необоснованными».

Билтон семь лет писал «Путинские люди» и работал в Москве в качестве руководителя бюро Financial Times. В прошлом месяце он был назван 2021 Выдающийся журналист-расследователь На награде указано имя Сергея Магнитского, российского адвоката по борьбе с коррупцией, скончавшегося в тюрьме.