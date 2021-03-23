Роскосмос отрицает финансовую природу нарушений, выявленных Счетной палатой – Science & Space

Москва, 23 марта. / ТАСС /. Представитель Роскосомоса сообщил ТАСС во вторник, что нарушения, выявленные бухгалтерией российской космической компании Роскосмос в 2020 году, касаются исключительно обработки документов и отчетности.

Чиновник отметил, что «в ходе проверки в бухгалтерии были выявлены нарушения, связанные исключительно с процедурами обработки документов и отчетности, и это не нарушения финансового характера».

В правительственном учреждении подтвердили, что представление бухгалтерской комнаты по результатам аудита не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств.