Роскосмос отрицает финансовую природу нарушений, выявленных Счетной палатой – Science & Space

Москва, 23 марта. / ТАСС /. Представитель Роскосомоса сообщил ТАСС во вторник, что нарушения, выявленные бухгалтерией российской космической компании Роскосмос в 2020 году, касаются исключительно обработки документов и отчетности.
Чиновник отметил, что «в ходе проверки в бухгалтерии были выявлены нарушения, связанные исключительно с процедурами обработки документов и отчетности, и это не нарушения финансового характера».
В правительственном учреждении подтвердили, что представление бухгалтерской комнаты по результатам аудита не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств.
«В сотрудничестве со Счетной палатой госкомпания Роскосмос разработала план устранения выявленных нарушений, большая часть которых уже устранена», – сказал чиновник.
В Роскосмосе также подчеркнули, что целью проверки Счетной палаты является проверка соблюдения федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год.
Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что его ведомство выявило в 2020 году в госкомпании Роскосмос нарушения на сумму более 30 миллиардов рублей (394 миллиона долларов).