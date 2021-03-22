Российская авиация и армия сирийского режима нацелены на северо-запад Сирии

В воскресенье российские военные самолеты и силы сирийской армии обстреляли удерживаемые оппозицией районы на северо-западе Сирии.

Он был среди семи мирных жителей, которые убили женщину и ребенка, когда минометный снаряд попал в больницу в городе Атариб.

На видеозаписях, полученных агентством Reuters от двух свидетелей, было видно поврежденное крыло и спасателей гражданской обороны, которые перевозили окровавленных пациентов за границу.

Рейтер не смог проверить его подлинность.

Министерство обороны Турции заявило, что за атакой стояли силы сирийской армии.

Кроме того, российская авиация нацелена на газовый объект, цементный завод и несколько поселков недалеко от сирийской границы с Турцией.

Источники сообщают, что один из воздушных ударов был близок к тому, чтобы поразить густонаселенные лагеря беженцев в этом районе.

Волонтер Белого шлема так описал нападения:

Он добавил: «Российские военные самолеты нанесли четыре удара с воздуха по району Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе. В результате налета несколько человек были ранены, а подтвержденной информации о количестве погибших нет. количество погибших. Пожары и наши команды работают над их тушением ».

Газовый объект был выбран недалеко от города Самада в провинции Идлиб.

Это последнее нападение на топливные объекты, которые являются источником жизненной силы экономики региона с населением более четырех миллионов человек.

Источники в западной разведке говорят, что Россия стояла за ракетной атакой в ​​начале этого месяца, в результате которой были подожжены десятки местных нефтеперерабатывающих заводов.

Сирия и Россия заявляют, что нацелены только на группы боевиков, и отрицают любые неизбирательные бомбардировки гражданских районов или преднамеренные нападения на больницы и объекты инфраструктуры.

В марте прошлого года Турция и Россия, которые поддерживают конфликтующие стороны в сирийской войне, договорились о прекращении огня, чтобы остановить эскалацию насилия в Идлибе.