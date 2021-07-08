Российская актриса соревнуется с Томом Крузом и первой снимается в космосе

Спустя шесть десятилетий после того, как советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, вышедшим на орбиту Земли и одержавшим крупную победу Москве в холодной войне, Россия снова участвует в космической гонке с Вашингтоном, но на этот раз ставки более привлекательны.

5 октября Юлия Пересильд, одна из самых известных актрис России, вылетает на Международную космическую станцию ​​(МКС) с 38-летним кинорежиссером Климом Шипенко.

их миссия? Первый фильм был снят на орбите раньше американцев.

Если их план будет реализован, россияне ожидают поражения هزم Задание невыполнимо Актер Том Круз и голливудский режиссер Дуг Леман первыми объявили о своем проекте совместно с NASA и SpaceX, компанией миллиардера Илона Маска.

«Я действительно хочу, чтобы мы были не только первыми, но и лучшими», – сказал Пересильд AFP в связи с приближением даты запуска 5 октября с космодрома Байконур в Казахстане.

Связь – Рабочее название российского проекта – было объявлено в сентябре прошлого года, через четыре месяца после голливудского проекта.

Но, помимо его грандиозных амбиций, о фильме известно немногое.

Доктор Кто?

Российские СМИ раскрыли его схему, которую экипаж и Российское космическое агентство держали в секрете, – показать врачу, которого срочно отправили на Международную космическую станцию ​​для спасения космонавта.

Ни СвязьБюджет раскрыт. Но ни для кого не секрет, что космические путешествия – дело дорогое: одно место в ракете «Союз» на Международную космическую станцию ​​обычно обходится NASA в десятки миллионов долларов.

В знак уважения эстетической направленности фильма одним из самых громких имен в кредитном списке является 60-летний Константин Эрнст, глава сети Первого канала, дружественной Кремлю.

Эрнст руководил одними из самых важных моментов в современной политической истории России и карьере президента Владимира Путина: военными парадами, церемониями инаугурации и церемонией открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Дмитрий Рогозин, откровенный глава российского космического агентства Роскосмос, также появится в роли титанов в кинотеатрах по всей стране.

Он не только известен своей выдающейся позицией в киноиндустрии, он возглавляет застоявшееся и коррумпированное агентство, а также ведет публичные ссоры с Маском в Твиттере.

рекламный инструмент

Для 57-летнего Рогозина фильм – это способ выделиться, поскольку Роскосмос утратил свое место в технологическом развитии американских конкурентов.

Но это также часть геополитической битвы, которую его страна ведет с Вашингтоном, согласно недавнему интервью популярной московской газете.

«Кино уже давно является мощным инструментом пропаганды», – сказал он ежедневному таблоиду. Комсомольская правда в июне.

Его оценка роли в фильме пришла в то время, когда отношения между Москвой и Вашингтоном обострились до такой степени, как кризис холодной войны.

Рогозин сказал в интервью, что Круз и Леман первоначально обратились в Роскосмос в начале 2020 года с просьбой о сотрудничестве над фильмом.

Но он сказал, что неназванные «политические силы» заставили их отказаться от идеи сотрудничества с русскими.

«Тогда я понял, что космос – это большая политика», – сказал он газете. «Вот тогда и пришла идея снять фильм».

Представители круизных компаний не ответили на запросы AFP о комментариях.

Не супергерой

Готовясь к космической гонке XXI века, Пересильд с конца мая проходит интенсивную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке под Москвой.

Когда она говорила с AFP, она уже включила центрифугу и будет учиться выживанию во враждебных условиях, когда она вернется на Землю в капсуле «Союз» 17 октября.

Однако она сосредоточена на поставленной задаче.

Небольшая съемочная площадка Международной космической станции будет сложной задачей для работы, особенно для режиссера, который также будет заниматься фотоаппаратами, освещением, звуком и гримом.

«Нам придется фотографировать в космосе то, что нельзя сфотографировать на Земле», – говорит она.

Пересильд сказала, что в отличие от многих других советских детей, которые выросли на глазах у Гагарина, она никогда не мечтала о полетах в космос.

Она признает, что ее «запугали», когда ее выбрали на эту должность из пула из 3000 кандидатов.

«Я не супергерой», – сказала она.

Она сказала, что черпала вдохновение у детей, участвующих в Фонде Галчонок, который поддерживает молодых людей с ограниченными возможностями.

«Для них взять ложку в руки – это как полететь в космос».

Они должны верить в невозможное. – Агентство Франс Пресс