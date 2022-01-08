Российская армия может расставить смертельные мины-ловушки для украинских танков

Украинский танк Т-64. Изображение с Викисклада



Российские и украинские военные следуют одной и той же доктрине советских времен. Так что, если Россия осуществит свою угрозу — подразумевая сосредоточение 100 000 солдат и 1200 танков на российско-украинской границе — и расширит свою войну на Украине, вы можете ожидать, что обе стороны будут сражаться одинаково.

Это означает, что мы можем ожидать, что украинцы займутся «активной обороной» — быстрыми контратаками для отражения российской атаки. В том же духе мы можем ожидать, что русские включат свою поспешную оборону в свои наступательные планы, стремясь отразить украинские контратаки, чтобы продолжить общее наступление в западном направлении в сторону Киева.

Финал Русский метод войныЛестер Грау и Чарльз Бартельс объяснять Как российская батальонно-тактическая группа — основное боевое соединение российской армии, 900 человек и 50 единиц техники — сможет защититься от контратаки. Взвод приманок имеет решающее значение для плана.

Взвод ложных целей — это настоящий взвод с тремя гусеничными БМП или тремя колесными БТР. А вот ее роль в обороне — детальный вымысел. Она занимает особое положение на переднем крае батальона. «Цель этого места — создать точку проникновения для атакующего противника», — отметили Грау и Бартельс. Если командир батальона знает, куда вероятнее всего проникнет противник, он знает, куда направить свои противотанковые средства.

Разумеется, взвод Ширк не был единственным подразделением в передней части батальона. Но он единственный, чья работа состоит в том, чтобы отступить по сигналу, чтобы рассеять ловушку. Другие фракции быстро встанут, оказывая жесткое сопротивление, которое естественным образом направляет атакующих на фракцию, которая кажется самой слабой. Минные поля и артиллерийский огонь также могут помочь оттеснить противника в том направлении, которое предпочитает командир батальона.

«После боя взвод возвращается на исходную позицию, создавая огневой мешок и останавливая прорыв», — пояснили Грау и Бартельс. «Тогда наступающий противник попадет под перекрестный огонь». Саперы, прикрепленные к батальону, могут помочь сдержать нападающих, вырубая деревья и разбрасывая мины.

Представьте, что план русских только что дошел до этого и украинский командующий не испортил контратаку какой-нибудь своей контратакой. Украинские танки и БМП направляются в зону жестокого боя, окруженную с трех сторон российскими боевыми позициями.

Русские будут вести огонь по прорывающимся украинцам из танков, БМП и БТР, истребителей танков «Корнет-Т», противотанковых орудий «Рапира» и спешенных групп, стреляющих противотанковыми ракетами «Метис». Передовые наблюдатели вызовут артиллерийский и ракетный огонь. Цель состоит в том, чтобы «поразить и уничтожить массированную танковую атаку, пытающуюся втянуться в оборону».

Если у украинцев есть какая-то надежда, так это то, что они знают, как предвидеть эту ловушку, потому что их оборонительные планы также основаны на той же тактике. Влюбился ли украинский командир в поэтапную слабость русских и отправил свои войска в ловушку, это могло быть связано с хорошей разведкой, большой дисциплиной и небольшим везением.