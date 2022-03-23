Российская гонка ходоков запрещена в мировой легкой атлетике из-за антидопинговых споров

2022 год — не лучший год для российских спортсменов. Им запретили посещать почти все международные мероприятия из-за продолжающегося европейского кризиса. Более того, многие события были сняты с территории России по той же причине. Однако российская легкоатлетка Елена Лахманова столкнулась с серьезными проблемами после того, как определилась с карьерой в мировой легкой атлетике.

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Во время своего олимпийского дебюта в Лондоне в 2012 году 29-летняя россиянка Елена Лахманова выиграла золото в спортивной ходьбе на 20 км. В следующем году она также выиграла чемпионат мира, проходивший в Москве.

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Елена Лахманова отстранена от легкой атлетики на два года

В понедельник Группа по этике в легкой атлетике (AIU) опубликовала заявление, подтверждающее, что российская легкоатлетка Елена Лахманова отстранена от занятий спортом на два года. В своем заявлении организация Он сказалИ «Российская легкоатлетка Елена Лачманова дисквалифицирована на два года, начиная с 9 марта 2021 года, за употребление запрещенных веществ, что является нарушением антидопинговых правил мировой легкой атлетики».

Более того, Елене придется лишиться своей олимпийской золотой медали, а также медали чемпионата мира. Похоже, это решение свело на нет все ее прежние достижения на международных форумах.

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Елена принимает запрет AIU

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29-летняя российская легкоатлетка приняла решение Подразделения по этике легкой атлетики (AIU). согласно с Отчеты«Она потеряет золотые медали в женской ходьбе на 20 км на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве». Подразделение честности в легкой атлетике подтвердило, что все его результаты по состоянию на 18 февраля 2012 г. и 3 января 2014 г. будут аннулированы.

Ранее пожизненный срок получил и тренер Елены Виктор Чегень. запрет За российский допинговый скандал в 2016 году. После 10 лет пребывания олимпийской чемпионкой все ее усилия ничего не дали.

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Выводы AIU убедительны, и они пришли к такому решению после тщательного расследования этого вопроса.