Российская капсула приносит домой три космических буклета – Spaceflight Now

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Два астронавта и астронавт НАСА были перемещены с Международной космической станции и вернулись на Землю рано утром в субботу, приземлившись в степях Казахстана во время подготовки во Флориде к запуску еще одного экипажа, направляющегося на станцию ​​в четверг на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon.

С российскими силами спасения и вспомогательным персоналом НАСА в режиме ожидания, центральная часть экипажа космического корабля Союз, высаживаясь под одним оранжево-белым парашютом, приземлилась на ракетную цель, приземлившуюся в 12:55 по восточному стандартному времени (10:55 по восточному времени). Местное (время) для завершения 185-дневного задания.

Союз МС-17 / 63С Командир корабля Союз МС-17 / 63С Сергей Рыжиков, бортинженер Сергей Код-Свершков и астронавт НАСА Кейт Робинс махали рукой, широко улыбаясь и вместе с экипажем поддержки, когда их перевозили из капсулы на ближайшие кресла для быстрой медицинской помощи. чеки и телефонные звонки через спутник домой для друзей и семьи.

“Это было потрясающе!” Ветеран космоса Робинс закричала после своего второго возвращения “Союза”.

Тем временем в Космическом центре Кеннеди во Флориде инженеры SpaceX подготовили ракету Falcon 9 к запуску первой фазы испытательного двигателя в начале субботы, чтобы расчистить путь к запуску в четверг на борту полета для перевозки двух астронавтов НАСА, француза и японца. космонавт в космос. Их космическая станция на полгода.

Четыре астронавта экипажа-2 вылетели в космодром Флориды в пятницу днем, чтобы подготовиться к полету.

«Приятно находиться в Космическом центре Кеннеди, особенно во время стартовой недели», – сказал командующий Шин Кимбро репортерам на взлетно-посадочной полосе. «Это определенно реально. Наши сотрудники хорошо обучены (и) мы очень взволнованы и готовы к работе».

Посадка “Союза” и запуск “Ворона дракона” – это второй и третий полеты в рекордной последовательности из четырех миссий всего за три недели, чтобы заменить весь экипаж станции из семи человек после длительного пребывания на орбите.

Все началось 9 апреля, когда капитан корабля “Союз МС-18 / 64S” Олег Новицки, Петр Дубров и Марк Ванди Хай из НАСА отправились с космодрома Байконур в Казахстане, чтобы состыковаться на станции после столкновения на двух орбитах.

Они заменили Рыжикова, Куд-Сверчкова и Рубина, которые в октябре прошлого года вышли на орбитальную позицию. После шестидневной передачи уходящее трио попрощалось со своими коллегами на станции и вышло из лабораторного комплекса в 21:34 в пятницу.

Запуск ракеты, рассчитанной на четыре минуты и 39 секунд, замедлил корабль настолько, чтобы выскользнул из орбиты, и через 50 минут десантный модуль приземлился, как и планировалось, недалеко от города Чизказган.

Для перевозки экипажа в Караганду стояли российские вертолеты. Оттуда Рыжиков и Куд-Сверчков планировали сесть на российский авиалайнер на обратный рейс в Звездный городок под Москвой, а Робинс улетел домой в Хьюстон на самолете НАСА.

После того, как экипаж “Союза” благополучно вернулся на Землю, инженеры NASA и SpaceX работают над подготовкой ракеты Falcon 9 и космического корабля Crew Dragon к запуску в четверг.

Это будет третий испытательный запуск на орбиту с территории США с момента последнего полета программы шаттлов в 2011 году и первый, в котором впервые будет использоваться усовершенствованная первая ступень и паромный корабль Crew Dragon.

После запуска теста двигателя в субботу Кимбро, МакАртур, Песке и Хошайд планируют раннюю репетицию с таймером обратного отсчета в воскресенье для действий в день запуска.

Взлет запланирован на 6:11 утра в четверг, а док-станция должна быть на космической станции в пятницу утром.

Кимбро и его команду будут приветствовать на борту лаборатории командир космической станции Шеннон Уокер и другие астронавты Crew Dragon Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и японский астронавт Соичи Ногучи, а также Новицкий, Дубров и Ванде Хей.

После недельной передачи для ознакомления своих суррогатов с работой станции астронавты покинут экипаж-1 на борту своей капсулы SpaceX для полета в Мексиканском заливе к югу от Таллахасси, Флорида, примерно в 12:40 апреля. 28.

При этом НАСА и российское космическое агентство Роскосмос заменит семь экипажей станции двумя запусками и двумя посадками менее чем за месяц, что является рекордным темпом для программы космической станции.