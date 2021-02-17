Российская компания разработала прототип поезда на магнитной подушке – наука и космос

Москва, 17 февраля. Главный конструктор Юрий Соломонов сообщил ТАСС, что Московский институт теплотехники, российский научно-исследовательский институт, входящий в космическую компанию Роскосмоса, спроектировал магнитный поезд (маглев), который может работать в беспилотной обстановке.

«Целью проекта является создание масштабной демонстрационной модели поезда для изучения и подтверждения основных технических характеристик новых технологических решений, связанных с применением технологии магнитного лифта», – сказал он.

По словам ученого, проект представляет собой комплексную модернизацию монорельсовой транспортной системы, которая была создана в начале 2000-х годов. Поезд должен двигаться по одной стальной балке. Он может работать в ненаселенной местности или с минимальным контролем человека.

Соломонов добавил, что «временными рамками для начала испытаний является третий квартал этого года».

После испытаний будет принято решение о начале масштабных работ по запуску серийного производства новой трансмиссионной системы.

Маглев – это железнодорожная транспортная система, в которой используются два набора магнитов: один для блокировки и смещения поезда с рельсов, другой – для продвижения поезда вперед.

Московский институт теплотехники – разработчик российских межконтинентальных баллистических ракет, в том числе «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».