Российская космическая компания инвестирует 456 миллионов долларов в трамвайное движение на космодроме Восточный – Science & Space

Москва, 5 сентября. Российская космическая компания Роскосмос в сотрудничестве со своими партнерами планирует инвестировать более 33 миллиардов рублей (453 миллиона долларов) в развитие движения скоростного трамвая на космодроме Восточный и в близлежащих населенных пунктах. Это соответствует концепции развития трамвайной инфраструктуры Амурской области. Копию документа получил ТАСС.

«Объем инвестиций составляет 33,3 миллиарда рублей (31,8 миллиарда рублей (436 миллионов долларов) – капитальные вложения, 1,5 миллиарда рублей (21 миллион долларов) – железнодорожные вагоны)», – говорится в документе.

Согласно документу, инвестиции будут разделены поровну между Роскосмосом (с внешним инвестором), властями Амурской области и Газпромом. На данный момент рассматривается возможность снижения стоимости проекта.

По плану движение трамвая должно соединить космодром Восточный с закрытой административно-территориальной единицей Циолковский, строящимся там аэропортом, городами Свободный и Шимановск, а также с Амурским газоперерабатывающим заводом. Ожидаемый пассажиропоток – 5 млн человек в год.

В начале февраля 2020 года генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Роскосмос) Роман Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности о запуске трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные малоэтажные пятисекционные трамваи.

Представитель УКВЗ позже сообщил ТАСС, что все трамваи будут модели нового поколения и планируется использовать беспилотные технологии.