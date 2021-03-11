Российская подводная лодка, использованная в фильме о Харрисоне Форде, загорелась на Площади металлолома Провиденса

Провиденс, Род-Айленд (WPRI). Во вторник был замечен черный дым над Провиденсом, когда бригады работали над тушением пожара, возникшего на свалке на улице Алленс.

По словам Майкла Хили, представителя Департамента окружающей среды Род-Айленда, рабочие использовали детонационные факелы, чтобы разобрать старую российскую подводную лодку, когда искра воспламенила резиновое покрытие.

По словам Хили, пожар быстро распространился и сжег участок площадью около 100 квадратных футов, добавив, что экипажи смогли потушить пламя, используя только воду, а не пену для тушения пожара.

По словам заместителя начальника пожарной охраны Провиденса Стива Капракотты, около двух дюжин пожарных первоначально отреагировали около 9:30 утра, но большинство из них были возвращены вскоре после прибытия.

Экипаж удалил место происшествия около 11:15.

Сообщений о серьезных травмах не поступало.

Хили сказал, что загорелая подводная лодка использовалась в фильме 2002 года «К-19: Роковая вдова» с Харрисоном Фордом и Лиамом Нисоном в главных ролях.

Компания Rhode Island Recycled Metals демонтирует их с июня 2019 года.

Хили сказал, что подводная лодка затонула в реке Провиденс вместе с другими кораблями в 2007 году.