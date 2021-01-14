Российская полиция расследует поведение циркача с животными в нацистской одежде

Согласно сообщению, опубликованному в среду, российская полиция расследует странное цирковое представление, в котором фигурируют обезьяна в нацистском костюме и коза со свастикой.

Животные были запечатлены на камеру во время тура по Удмуртскому государственному цирку в Ижевске с дрессировщиками в советской форме на прошлой неделе. По данным UK Sun.

На кадрах дикой природы видно, как коза с красными головами свастики летит рядом с обезьяной в черной нацистской форме.

В платформе говорилось, что шоу, которое смотрели дети и которое было организовано Русской православной церковью, вероятно, нарушало российский закон, запрещающий демонстрацию нацистской символики.

Местная полиция и прокуратура выясняют, прославляет ли парад Адольфа Гитлера или нацистскую культуру.

Но церковь заявила, что артисты использовали актеров-животных, чтобы изобразить историческую победу страны над Гитлером во Второй мировой войне.

Представитель церкви сообщил изданию: «Выступление дрессировщиков в советской форме с животными с нацистской символикой было использовано как изображение не только победы над фашизмом». “[It depicts] Всеобщее осуждение идеалов нацистской Германии ».

Цирк добавил, что никто из участников этого номера на самом деле не был бананом Третьего рейха.







Козы со свастикой на спине в глаголе. Государственный цирк в Удмуртии



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«Тренеры в форме красноармейцев. [were] Артист цирка назвал «охоту на дрессированных животных с нацистской символикой».

В прошлом году Владимир Путин подписал исключение, позволяющее носить свастику на шоу, если они негативно изображают нацистов.