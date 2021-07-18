Российская правозащитная ассоциация приостанавливает работу после требований прокуратуры

МОСКВА (Рейтер) – Союз юристов-правозащитников, связанный с группой критика Кремля Алексея Навального, заявил, что приостановил работу по защите своей команды после того, как московские власти заблокировали ее веб-сайт по запросу прокуратуры.

Российские власти продвинулись в преддверии парламентских выборов в сентябре, чтобы ограничить оппозиционные группы и независимые СМИ, которые, по словам властей, являются враждебными и пользуются поддержкой из-за границы.

Бар «Комманда 29» («Команда 29») возглавляет Иван Павлов, защищавший группу Навального. В отношении Павлова возбуждено уголовное дело с апреля, когда Россия обвинила его в разглашении секретной информации об одном из его клиентов.

«Прокуратура установила местонахождение Commanda 29 с чешской неправительственной организацией Spolenost Svobody Informis, внесенной в список нон-грата (в России)», – говорится в заявлении ассоциации.

Она добавила, что Commanda 29 не согласна и не имеет ничего общего с чешской неправительственной организацией, добавив, что ее адвокаты будут оспаривать идентификацию, «но пока мы не можем игнорировать позицию служб безопасности».

«Следующим шагом в нападении на нас может стать уголовное преследование как членов, так и сторонников Komanda 29», – добавила она.

Генеральная прокуратура России не ответила на запрос Reuters о комментарии вечером в воскресенье.

Союзники Навального уже приостановили деятельность своих групп для защиты своих сторонников до того, как было принято постановление, дающее властям официальные полномочия заключать активистов в тюрьму и замораживать их банковские счета, если они продолжат свою деятельность.

Навальный и его соратники провели многочисленные расследования того, что они называют коррупцией на высоком уровне. Кремль заявляет, что эти сообщения являются злонамеренными изобретениями и являются частью поддерживаемого из-за рубежа заговора по дестабилизации страны.

Сам Навальный находится в тюрьме за нарушение условно-досрочного освобождения по делу о хищении, которое, по его словам, было сфабриковано. Он был арестован в Москве в этом году после возвращения из Германии, где он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом в России.

(Репортаж Антона Зверева; сценарий Паулины Девитт; редакция Филиппы Флетчер)