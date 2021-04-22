Российская ракета-носитель Союз-2.1б со спутниками OneWeb доставлена ​​на стартовую площадку – Science & Space

Москва, 22 апреля. / ТАСС /. Ракета-носитель “Союз-2.1б” с британскими спутниками связи OneWeb доставлена ​​на стартовую площадку космодрома Восточный, говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса в четверг.

«На основании отчетов о подготовке ракетно-наземной инфраструктуры члены Госкомитета приняли решение вывести космическую ракету из монтажно-испытательного комплекса и сделать ее вертикальной в стартовом комплексе 21 апреля 2021 года», – говорится в сообщении.

В Роскосмосе заявили: «Запуск космодрома запланирован на 22:00 UTC, после чего специалисты дочерних структур Роскосмоса приступят к работе по графику первого стартового дня». Сегодня стартовый комплекс готовится к приему космической ракеты ».

По данным Роскосмоса, «запуск ракеты-носителя« Союз-2.1б »и группы из 36 космических кораблей OneWeb запланирован на 25 апреля 2021 года в 22:14 UTC».

«Это будет третий полностью коммерческий запуск космодрома Восточный, осуществленный французской компанией Ariane Space для OneWeb из этого космоса», – говорится в заявлении Российского космического агентства.

Первые шесть спутников OneWeb находились на орбите ракеты-носителя «Союз-СТ» из космодрома Куру во Французской Гвиане 28 февраля 2019 года. Еще 34 спутника были доставлены в космос 7 февраля 2020 года и столько же – 21 марта с Байконура. Космопорт.

В конце марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что все 36 спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Восточный над российской ракетой-носителем Союз-2.1б, успешно доставлены на заданные орбиты с помощью космического корабля. ракета. Фрегат-ускоритель.

Спутник OneWeb впервые был запущен с космодрома Восточный в декабре 2020 года. Всего на орбиту выведено 36 космических аппаратов. Всего британская компания намерена отправить на околоземную орбиту около 600 спутников.

OneWeb продлил соглашение с французской компанией Arianespace в качестве оператора запуска, предусматривающее запуск 16 российских ракет-носителей «Союз» из космодрома Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволяет вывести на орбиту около 34-36 спутников OneWeb.