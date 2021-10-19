Российская съемочная группа возвращается на Землю

Эдинбург, 19 октября 2021 года. Российская съемочная группа в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вернулась на Землю после завершения съемок на Международной космической станции первого фильма, снятого в космосе. Посадка корабля “Союз МС-18” снималась в Казахстане, и в фильме будут использованы сцены посадки.

Фильм называется «Вызов», и по праву съемочная группа столкнулась с некоторыми проблемами, находясь в космосе. НАСА сообщило, что космическая станция потеряла контроль над ситуацией в пятницу во второй раз в этом году. Космический корабль “Союз МС-18” запустил тяги в рамках предполетных испытаний. Однако двигатели продолжали работать даже после завершения испытаний. Контроль осанки восстановился в течение 30 минут.

Это был не единственный опыт съемочной группы с несовершенными технологиями на Международной космической станции. когда они Ссылка день 5NS Октябрь, система стыковки вышла из строя, поэтому им пришлось переключиться на ручное управление, чтобы завершить операцию. Переслид и Шипенко сейчас проходят реабилитацию на учебно-тренировочной базе «Звездный городок России».

Руководителю Роскосмоса пришла в голову идея снять фильм о космосе в космосе. Он даже уволил руководителя пилотируемых миссий по проекту, хотя из-за широкой негативной реакции он был переведен в течение нескольких дней. Экипаж участвовал в «космической гонке» против Тома Круза, НАСА и SpaceX, где они поклялись первыми снимать фильм в космосе.