Российская съемочная группа готовится снять первый исторический фильм в космосе

Впервые в истории Россия готовится запустить в космос актера и кинорежиссера для создания художественного фильма на орбите – проект, который глава космонавтики страны приветствовал как возможность поднять авторитет российской космической программы. Во вторник на российском космическом корабле «Союз» режиссер Клим Шипенко вылетит на Международную космическую станцию ​​вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, ветераном трех космических полетов. После 12 дней пребывания в космическом фокусе Пересильд и Клименко вернутся на Землю с другим российским космонавтом. Экипаж планирует снять отрывки из нового фильма под названием «Вызов» о хирурге, которого призвали на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, который, выступая на пресс-конференции на российском космодроме в Байконуре, Казахстан, Пересильд признал подготовку. так как миссия была напряженной, но описывала ее как возможность. Не повторялась за всю жизнь. «Это чудо, невероятная возможность», – сказала она. «Мы много работали и очень устали, хотя сохраняем хорошее настроение и улыбаемся», – сказал 37-летний актер. «Это было психологически, физически и морально сложно. Но я считаю, что когда цель будет достигнута, все это будет казаться не таким уж сложным, и мы будем вспоминать об этом с улыбкой». Пересильд сказала, что ей было сложно адаптироваться к строгой дисциплине и строгим требованиям, предъявляемым во время тренировок. «Здесь, на Байконуре, мы со всеми подружились и согрели всех», – сказала она. «Но вначале было очень сложно, когда у вас не было много вариантов: просто идти, бегать, идти быстрее, продолжать, продолжать идти. Это было нелегко для нас и было совершенно неожиданно, но мы пошли. Она сказала, что узнала о конструкции и управлении космическим кораблем. Самым сложным была подготовка к поездке. «Честно говоря, для меня это было нелегко», – сказала она. «Первые две недели я училась до четырех. утром каждую ночь. Есть много сокращений, и если вы не выучите их все, вы больше ничего не поймете ». Больше всего Пересильду понравился имитационный полет в невесомости, когда самолет переходит в крутое пикирование. чтобы позволить тем, кто находится внутри, примерно на 20 секунд в условиях невесомости. Понимая, что невесомость на орбите может быть совсем другой, добавила она, готовясь к своему первому утру на орбите, некоторые утра могут быть тяжелыми, даже на Земле. «Мы много думали об этом. Это, и космонавты поделились некоторыми жизненными хитростями », – сказала она. 38-летний Шипенко снял несколько коммерчески успешных фильмов, в том числе« Холоп »(« Подавать »), рекордный по кассовым сборам фильм 2019 года в России. “Конечно, мы не могли сделать много с первого раза, иногда с третьего раза, но это нормально”. Один из предыдущих фильмов Шипенко, “Салют-7”, рассказал правду. о сложной миссии 1985 года к советским космонавтам, отправленным для восстановления заброшенной космической станции. Он описал, что продолжалось. Четыре месяца как очень интенсивные, добавив, что, несмотря на Хотя она не превратила его и Пересильд в профессиональных астронавтов, она подготовила их к этой задаче. Шипенко сказал, что он счастлив быть первым режиссером в космосе и стремится экспериментировать с освещением, настройками камеры и другими техническими аспектами. Оказавшись на космической станции, Шипенко сказал, что наденет футболку, которую всегда носит, когда приступает к съемкам нового фильма. Шкаплеров настаивал на том, чтобы его товарищи-артисты были полностью готовы к поездке после быстрой тренировки. Раньше ни у кого не было такого опыта: готовить к космическому полету людей, абсолютно не имеющих отношения к космической программе », – сказал он, добавив, что это может быть полезно в будущем, если возникнет необходимость срочно отправить внешнего эксперта в космос. Орбита. Рогозин, глава российской космической компании Роскосмос, основной движущей силы проекта. Рогозин описал создание первого в мире художественного фильма в космосе как возможность поднять положение нации в космосе ». Фильмы давно стали мощным инструментом пропаганды. “, – сказал он в июне., отметив, что новый фильм поможет противостоять тому, что он назвал попытками Запада” унизить “российскую космическую программу. Некоторые российские СМИ подвергли сомнению этот план, и были некоторые сомнения в отношении российской космической программы. Сергей Крикалев, ветеран советских космических программ, был выслан. А россиянин, совершивший шесть космических полетов, был уволен с должности директора пилотируемых миссий Роскосмоса в июне после того, что сделали некоторые россияне. из-за резкой критики кинопроекта Крикалёв был восстановлен в должности режиссёра всего несколько дней спустя, на Видимо, из-за вмешательства его высокопоставленных сторонников. Воздержитесь от публичных комментариев по поводу проекта, российская часть МКС намного менее просторна по сравнению с американской, что оставляет мало места для кинопроизводства. Он был расширен в июле после прибытия долгожданного нового лабораторного блока, Наука, который еще не полностью интегрирован в станцию, и как только они прибудут на космическую станцию ​​во вторник, трое вновь прибывших присоединятся к Томасу Песке из Томас. Европейское космическое агентство; Астронавты НАСА Марк Ванди Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур; Аки Хошид из Японского агентства аэрокосмических исследований; космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров. Планы кинопроизводства отрывочны, но Шипенко сказал, что Шкаплеров, Новицкий и Дубров сыграют роли в новом фильме. Новицки, который должен сыграть в фильме роль больного астронавта, займет место капитана в капсуле “Союз”, чтобы доставить экипаж на Землю 17 октября.

Впервые в истории Россия готовится запустить в космос актера и кинорежиссера для создания художественного фильма на орбите – проект, который глава космонавтики страны приветствовал как возможность поднять авторитет российской космической программы. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся во вторник на Международную космическую станцию ​​на борту российского космического корабля “Союз” с космонавтом Антоном Шкаплеровым, ветераном трех космических полетов. После 12 дней пребывания в космическом фокусе Пересильд и Клименко вернутся на Землю с другим российским космонавтом. Экипаж планирует снять отрывки из нового фильма «Вызов» о хирурге, которого вызывают на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, страдающего сердечным заболеванием. Выступая на пресс-конференции на российском космодроме в Байконуре, Казахстан, Пересильд признал, что подготовка к миссии была трудной, но назвал ее уникальной возможностью. «Это чудо, невероятная возможность», – сказала она. «Мы много работали и очень устали, хотя сохраняем хорошее настроение и улыбаемся», – сказал 37-летний актер. «Это было тяжело психологически, физически и морально. Но я думаю, что когда мы добьемся цели, все будет не так сложно, и мы будем помнить это с улыбкой». Пересильд рассказала, что ей было сложно адаптироваться к строгой дисциплине и строгим требованиям, предъявляемым во время тренировок. «Здесь, на Байконуре, мы со всеми подружились и согрели всех», – сказала она. “Но вначале было очень сложно, когда у вас не было много вариантов: просто идти, бегать, идти быстрее, продолжать идти, продолжать идти. Это было нелегко для нас и было совершенно неожиданно, но мы пошли через он-она “. Она сказала, что изучение конструкции и управления космическим кораблем было самой сложной частью подготовки к полету. READ Организация Договора о коллективной безопасности под руководством России проводит военные учения в Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане «Честно говоря, мне было нелегко», – сказала она. «Первые две недели я изучал это до 4 часов утра каждую ночь. Есть много ярлыков, и если вы не выучите их все, вы больше ничего не поймете после этого». Часть тренировки, которая понравилась Пересильду больше всего, была имитацией полета в невесомости, в которой самолет совершает очень крутое пикирование, чтобы позволить тем, кто находится внутри, провести около 20 секунд в невесомости. Она добавила, что знает, что невесомость на орбите может быть совсем другой, и готовится к своему первому утру на орбите. «Иногда утро может быть тяжелым, даже на полу», – сказала она. «Мы много думали об этом, и космонавты поделились некоторыми жизненными хитростями». 38-летний Шипенко снял несколько коммерчески успешных фильмов, в том числе «Холоп» («Крепостной»), фильм 2019 года, который установил рекорд по кассовым сборам в России. Он также охарактеризовал обучение как сложное. «Конечно, мы не могли многое сделать с первого раза, иногда с третьего раза, но это нормально, – сказал он. Один из предыдущих фильмов Шипенко, «Салют-7», рассказывал правдивую историю сложной миссии 1985 года советских космонавтов, отправленных для восстановления заброшенной космической станции. Он охарактеризовал четырехмесячный курс как очень интенсивный, добавив, что, хотя он и не превратил его и Пересильда в профессиональных астронавтов, они хорошо подготовились к миссии. Шипенко сказал, что он счастлив быть первым режиссером в космосе и стремится экспериментировать с освещением, настройками камеры и другими техническими аспектами. Оказавшись на космической станции, Шипенко сказал, что наденет футболку, которую всегда носит, когда приступает к съемкам нового фильма. Шкаплеров настаивал на том, чтобы его товарищи-артисты были полностью готовы к поездке после быстрой тренировки. READ Ким Ги Хун был приглашен на сольный концерт после победы на BBC Cardiff Singer of the World «Раньше ни у кого не было такого опыта: готовить людей, абсолютно не имеющих отношения к космической программе, к космическому полету», – сказал он, добавив, что в будущем это может быть полезно, если потребуется срочно отправить внешнего эксперта в космос. орбита. . Дмитрий Рогозин, глава российской космической компании Роскосмос, был главной движущей силой этого проекта. Рогозин назвал создание первого в мире художественного фильма в космосе возможностью поднять положение нации в космосе. «Фильмы давно стали мощным инструментом пропаганды», – сказал он в июне, утверждая, что новый фильм поможет противостоять тому, что он назвал попытками Запада «унизить» российскую космическую программу. Некоторые российские СМИ скептически отнеслись к этому плану, и некоторый скептицизм был высказан и в отношении российской космической программы. Сергей Крикалев, заслуженный ветеран советской и российской космической программы, совершивший шесть космических полетов, был уволен с должности директора пилотируемых миссий Роскосмоса в июне после того, что некоторые российские СМИ назвали его резкой критикой проекта создания фильма. Крикалёв был восстановлен в должности директора всего через несколько дней, видимо, из-за вмешательства его высокопоставленных сторонников. Он отказался публично комментировать проект. Российская часть МКС менее просторная по сравнению с американской, что оставляет мало места для кинопроизводства. Он был расширен в июле после прибытия долгожданного нового лабораторного блока «Наука», который еще не был полностью интегрирован в станцию. По прибытии на космическую станцию ​​во вторник трое новичков присоединятся к Томасу Песке из ЕКА. Астронавты НАСА Марк Ванди Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур; Аки Хошид из Японского агентства аэрокосмических исследований; Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров. Планы кинопроизводства отрывочны, но Шпенко сказал, что Шкаплеров, Новицкий и Дубров сыграют роли в новом фильме. Новицки, который должен сыграть в фильме роль больного астронавта, займет место капитана в капсуле “Союз”, чтобы доставить экипаж на Землю 17 октября.