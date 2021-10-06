Российская съемочная группа собирается снять первый фильм в космосе

МОСКВА – Исторический прецедент: Россия отправила в космос актера и кинорежиссера для создания на орбите художественного фильма – проект, который глава космонавтики страны приветствовал как возможность поднять авторитет российской космической программы.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во вторник вылетели на Международную космическую станцию ​​на борту российского космического корабля «Союз» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, ветераном трех космических полетов.

“Союз МС-19” взлетел в соответствии с графиком с российского космодрома Байконур, Казахстан.

Представители космического агентства сообщили, что с экипажем все в порядке, и все системы космического корабля работают нормально.

Российские государственные СМИ широко освещали это событие по всей стране, и шум контрастировал с недавними неоднозначными состояниями космической отрасли. AFP – Getty Images

Пересильд и Клименко будут снимать отрывки из нового фильма «Вызов», в котором хирург в исполнении Пересильда мчится на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, страдающего сердечным заболеванием. После 12 дней пребывания в космическом фокусе они должны вернуться на Землю с другим российским космонавтом.

Выступая в понедельник на предполетной пресс-конференции, 37-летняя Пересильд признала, что ей было сложно адаптироваться к строгой дисциплине и требованиям тренировок.

«Это было сложно психологически, физически и морально», – сказала она. «Но я думаю, что как только мы попадем в цель, все будет не так сложно, и мы будем помнить это с улыбкой».

38-летний Шипенко, снявший несколько коммерчески успешных фильмов, назвал свою быструю подготовку к четырехмесячному путешествию сложной задачей.

«Конечно, мы не могли многое сделать с первого раза, иногда с третьего раза, но это нормально, – сказал он.

Шипенко, который продолжит съемки на Земле после съемок космических эпизодов, сказал, что Шкаплеров и два других российских космонавта на борту станции будут играть роли в новом фильме.

12-дневная российская миссия последовала за запуском первого гражданского экипажа на борту ракеты и капсулы, разработанной SpaceX и основанной предпринимателем Илоном Маском.

Он разработан, чтобы попасть первым перед голливудским проектом с участием актера Тома Круза, работающего с НАСА и SpaceX.

Дмитрий Рогозин, глава российской космической компании Роскосмос, был главной движущей силой этого проекта. Рогозин охарактеризовал создание первого в мире художественного фильма в космосе как возможность поднять положение нации в космосе.

«Фильмы давно стали мощным инструментом пропаганды», – сказал он в июне, утверждая, что новый фильм поможет противостоять тому, что он назвал попытками Запада «унизить» российскую космическую программу.

Некоторые российские СМИ скептически отнеслись к этому плану, и некоторый скептицизм был высказан и в отношении российской космической программы.

Российская часть МКС менее просторная по сравнению с американской, что оставляет мало места для кинопроизводства. Он был расширен в июле после прибытия новой долгожданной лабораторной установки «Наука», которая еще не была полностью интегрирована в станцию.

По прибытии на космическую станцию ​​во вторник трое новичков присоединятся к Томасу Песке из ЕКА. Астронавты НАСА Марк Ванди Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур; Аки Хошид из Японского агентства аэрокосмических исследований; Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров.

Новицки, которому предстоит сыграть в фильме роль больного астронавта, займет место капитана в капсуле “Союз”, чтобы доставить экипаж на Землю 17 октября.