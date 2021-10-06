Российская съемочная группа собирается снять первый фильм в космосе

МОСКВА – Исторический прецедент: Россия отправила в космос актера и кинорежиссера для создания на орбите художественного фильма – проект, который глава космонавтики страны приветствовал как возможность поднять авторитет российской космической программы.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во вторник вылетели на Международную космическую станцию на борту российского космического корабля «Союз» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, ветераном трех космических полетов.
“Союз МС-19” взлетел в соответствии с графиком с российского космодрома Байконур, Казахстан.
Представители космического агентства сообщили, что с экипажем все в порядке, и все системы космического корабля работают нормально.
Пересильд и Клименко будут снимать отрывки из нового фильма «Вызов», в котором хирург в исполнении Пересильда мчится на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, страдающего сердечным заболеванием. После 12 дней пребывания в космическом фокусе они должны вернуться на Землю с другим российским космонавтом.
Выступая в понедельник на предполетной пресс-конференции, 37-летняя Пересильд признала, что ей было сложно адаптироваться к строгой дисциплине и требованиям тренировок.
«Это было сложно психологически, физически и морально», – сказала она. «Но я думаю, что как только мы попадем в цель, все будет не так сложно, и мы будем помнить это с улыбкой».
38-летний Шипенко, снявший несколько коммерчески успешных фильмов, назвал свою быструю подготовку к четырехмесячному путешествию сложной задачей.
«Конечно, мы не могли многое сделать с первого раза, иногда с третьего раза, но это нормально, – сказал он.
Шипенко, который продолжит съемки на Земле после съемок космических эпизодов, сказал, что Шкаплеров и два других российских космонавта на борту станции будут играть роли в новом фильме.
12-дневная российская миссия последовала за запуском первого гражданского экипажа на борту ракеты и капсулы, разработанной SpaceX и основанной предпринимателем Илоном Маском.
Он разработан, чтобы попасть первым перед голливудским проектом с участием актера Тома Круза, работающего с НАСА и SpaceX.
Дмитрий Рогозин, глава российской космической компании Роскосмос, был главной движущей силой этого проекта. Рогозин охарактеризовал создание первого в мире художественного фильма в космосе как возможность поднять положение нации в космосе.
«Фильмы давно стали мощным инструментом пропаганды», – сказал он в июне, утверждая, что новый фильм поможет противостоять тому, что он назвал попытками Запада «унизить» российскую космическую программу.
Некоторые российские СМИ скептически отнеслись к этому плану, и некоторый скептицизм был высказан и в отношении российской космической программы.
Российская часть МКС менее просторная по сравнению с американской, что оставляет мало места для кинопроизводства. Он был расширен в июле после прибытия новой долгожданной лабораторной установки «Наука», которая еще не была полностью интегрирована в станцию.
По прибытии на космическую станцию во вторник трое новичков присоединятся к Томасу Песке из ЕКА. Астронавты НАСА Марк Ванди Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур; Аки Хошид из Японского агентства аэрокосмических исследований; Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров.
Новицки, которому предстоит сыграть в фильме роль больного астронавта, займет место капитана в капсуле “Союз”, чтобы доставить экипаж на Землю 17 октября.
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