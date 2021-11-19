Economy

Российская Nornkle урегулировала спор с Ботсваной из-за африканских активов и получила компенсацию

19 ноября, 2021
Marfa Fedoroa

Москва, 18 ноября. В заявлении российской компании в четверг говорится, что «Норникель» урегулировал спор с правительством Ботсваны и группой BCL по поводу неудавшейся продажи в 2014 году африканских активов «Норникеля» и получил денежную компенсацию.

«В рамках мирового соглашения стороны отказались от всех претензий друг к другу в связи со сделкой, и Норникель получил согласованную денежную компенсацию. В результате Норникель отозвал свой иск против BCL Group в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). и находится в процессе прекращения судебного разбирательства. В Ботсване против правительства ».

В октябре 2014 года «Норникель» подписал договор купли-продажи с BCL Group о продаже своих долей в рудниках Nkomati и Tati. В сентябре 2016 года соглашение стало безусловным, но BCL Group не завершила сделку. В октябре 2016 года правительство Ботсваны (конечный акционер BCL Group) успешно подало ходатайство в Высокий суд Ботсваны о временной ликвидации BCL Group. Затем «Норникель» подал иск против BCL Group в Лондонский международный арбитражный суд и иск против правительства Ботсваны в Высокий суд Ботсваны, утверждая, что правительство несет ответственность за долги BCL перед «Норникелем». В 2018 году Норникель расторг договор купли-продажи.

Российская компания также подала безрассудный коммерческий иск против правительства Ботсваны как акционера BCL, пытаясь признать свою ответственность за невыполнение группой своих обязательств.

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