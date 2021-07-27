Российская Wildberries заявляет, что санкции против Украины нанесут ущерб предпринимателям, а не компании

МОСКВА (Рейтер). Российский интернет-магазин Wildberries заявил во вторник, что не ожидает какого-либо негативного воздействия санкций, введенных Украиной в отношении компании на прошлой неделе, но заявил, что этот шаг нанесет вред украинским предпринимателям, использующим его платформу.

Частная компания Wildberries, лидер на рынке электронной коммерции в России, предлагает около 4 миллионов товаров от 40 000 брендов и сообщила о годовом объеме транзакций в размере 437,2 миллиарда рублей (6 миллиардов долларов) в 2020 году. Согласно данным, объем продаж в Украине составил 0,01 Только% от текущего оборота.

В пятницу Украина ввела санкции против Wildberries и ее подразделений в Украине, Беларуси, Польше и других странах, положение, которое замораживает активы компании на три года, запрещает вывод капитала, деловые коммуникации и обмен технологиями, а также включает другие ограничения.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Wildberries был запрещен, потому что на своей платформе он продавал российскую пропаганду и униформу российским солдатам.

«Это еще один шаг в борьбе за очищение информационного пространства Украины от российской экспансии», – написал он в субботу в своем Telegram-канале.

В заявлении Wildberries говорится, что она продавала в Украине товары, проданные другими иностранными игроками. Киев обвиняли в двойных стандартах и ​​дискриминации своих действий.

«Вильдбери не ожидает негативного воздействия на компанию. Санкции могут только навредить украинским бизнесменам и потребителям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам», – добавила она, добавив, что не доставляла товары через Украину.

Киев также наложил санкции на четырех членов высшего руководства Wildberries, включая соучредителя и генерального директора Татьяну Бакальчук, самую богатую женщину России в 2020 году, по данным журнала Forbes.

Ранее Украина ввела санкции в отношении нескольких российских компаний и граждан. Отношения между Киевом и Москвой рухнули после того, как Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году и поддержала пророссийские сепаратистские повстанцы на востоке Украины.

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(Рассказывает Ольга Попова). Автор Александр Марроу. Редакция Кати Голубковой и Эдмунда Блэра.

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