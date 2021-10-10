Российские актеры отправились в первый мир: фильм в космосе

Космический корабль “Союз МС-19” должен пристыковаться к станции, которая вращается вокруг Земли на высоте около 220 миль (354 км) в 12 часов 12 минут по Гринвичу.

Во вторник российская команда из двух астронавтов, кинорежиссера и актрисы вылетела на Международную космическую станцию ​​(МКС), чтобы снять первый фильм в космосе, что стало последним поворотом в десятилетиях соперничества между Россией и США в космосе.

Российские государственные СМИ предоставили широкое и общенациональное освещение в преддверии событий: на Первом канале идет обратный отсчет времени, а выпуски новостей описывают это событие как важное достижение России, за которым внимательно следит весь остальной мир.

Эта суета контрастирует с неоднозначной судьбой российской космической отрасли, которая в последние годы страдала от задержек, несчастных случаев и коррупционных скандалов, поскольку базирующиеся в США частные компании при поддержке богатых бизнесменов разрабатывали новые космические корабли.

12-дневная российская миссия последовала за запуском первого гражданского экипажа на борту ракеты и капсулы, разработанной SpaceX и основанной предпринимателем Илоном Маском.

Российская миссия по въезду разработана в первую очередь в преддверии голливудского проекта, объявленного ранее в этом году актером Томом Крузом из НАСА и SpaceX.

Россия, сначала во имя Советского Союза, и Соединенные Штаты ожесточенно боролись за доступ к различным этапам освоения космоса: Россия запустила первый спутник и отправила первых мужчину и женщину в космос, но НАСА обогнало ее и приземлилось на Луна.

Российский фильм «Вызов» посвящен истории женщины-врача в роли актрисы Юлии Пересильд, которую просят отправиться на космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавта. Планируется, что в фильме появятся и члены экипажа космонавта.

Режиссер Клим Шипенко, рост которого 1,9 м (6 футов 2 дюйма) сделал путешествие в маленькой капсуле особенно сложным, сказал, что с нетерпением ждет продолжения на Марсе.

Отражая советские корни российской космической промышленности, экипаж будет запущен с космодрома Байконур в степях Казахстана, бывшей советской республики в Средней Азии. Россия арендует космическую базу.

Официальные лица говорят, что новейшая российская космическая база Восточный находится вдали от пилотируемых самолетов.

(Отчетность Олсаса Ауезова; редактирование Эндрю Осборна) (([email protected]; +7 727 2508500; корреспондент Reuters: [email protected]))