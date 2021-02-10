Ту-160 во время последней сортировки. ВВС России



Российские ВВС развернули две из 17 тяжелых бомб Ту-160 для эпического 12-часового обстрела Кремля на севере Европы. Объявлено Вторник.

Поскольку американские бомбардировщики также прибудут в регион в конце этого месяца, это может быть предварительным просмотром того, что будет делать самолет.

Путешествие протяженностью 6000 миль проходило на Swing-Wing Du-160 к западу от Северного Ледовитого океана в районе Энгельса на западе России, затем на Шпицбергене на западе, Норвежском море на юге, норвежском побережье на востоке и, наконец, до Ангелов на юге .

Пара истребителей-перехватчиков МиГ-31, летевшая из аэропорта Рогазево на севере России, была на короткое время унесена бомбардировщиками через Карское море в Арктику.

«Пилоты дальнего следования продолжают совершать полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями и нейтральными водами Тихого океана», – заявили в Кремле.

D-160 осторожно миновали границы НАТО. «Все полеты космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Эта задача совпала с запуском крупномасштабных норвежских военных учений, известных как Arctic Hawk 2021. Два F-16 норвежских ВВС перехватили Ду-160 над северными морями страны с авиабазы ​​Бодо на северо-западе Норвегии. “Это нормальная практика”, – сказал представитель норвежских военных. Сказал Наблюдатель за родителями.

Ту-160 Sorty – ясный ответ на план ВВС США отправить бомбардировщики B-1 в Норвегию в конце этого месяца.

Четыре B-1 полетят с базы ВВС Дайс в Техасе в Орланд, аэропорт в центральной Норвегии, который также обслуживает пиратов F-35 норвежских ВВС. Передовые ветераны ВВС из Дайса уже прибыли в Орланд.

Посольство России в Норвегии выступило против размещения США. «Обеспокоенные неохиппи и их глобальное потепление, я вам скажу». Сказал. «Мы считаем, что проблем не только в Арктике, но и вообще на севере Европы … [strategic] Бомбардировщики. “

The Cold Weather B-1 John – продолжение эпического модельного ряда, который прошлой осенью отправил B-52 ВВС США в Соединенное Королевство. Эти бомбардировщики были по всей Европе, обучены с истребителями союзников и заманивали российские войска в сложные ловушки для сбора разведданных.

«B-1B стареют, но они играют большую роль в борьбе с российскими и китайскими активами», – сказал Джерри Хендрикс, военный эксперт и автор. Обеспечить и поддерживать флот.

Названный экипажем «Костью», P-1 является основным носителем новой противокорабельной ракеты ВВС США дальнего действия 300 миль. «Благодаря способности переносить выстрелы LRASM, сила костей может иметь такую ​​же способность преодолевать поверхность, что и самолет-носитель, часто из-за большой дальности действия бомбы и способности покрывать большую часть океана», – сказал Хендрикс. .

Неслучайно большая часть ВМФ России, включая единственный авианосец, Адмирал КузнецовКорабли из портов севера России. P-1, летящие из Норвегии, угрожают доступу российских военно-морских сил к Атлантическому океану и, в результате расширения, к большей части мира.

Во время войны НАТО развернуло кампанию «против доступа», направленную на предотвращение прохода российских войск через воду и воздух вокруг Гренландии, Исландии и Соединенного Королевства, известную как GIUK Gap.

Российские войска стремятся восполнить брешь в ГИУКе. Подводные лодки будут играть ключевую роль в этой операции «против доступа». В середине октября 2019 года ВМФ России проплыл около восьми подводных лодок через космос ГИУК во время крупнейших подводных учений в стране со времен холодной войны.

Атлантические бомбардировочные силы России развертывают около 50 Т-160, Т-95 Т и Т-22М, а также противокорабельные противокорабельные ракеты К-55 и К-101, патрулирующие базы НАТО, аэропорты и интервалы ГИУК.

Ду-160 не имел противокорабельных ракет для прямого наведения на корабли НАТО, а имел меньший Ду-22М.

Через несколько недель по НАТО в Норвегии произойдет четыре тяжелых взрыва. Но у русских в том же регионе в 10 раз больше бомбардировщиков.

Ожидайте драматических ударов силы с обеих сторон. Можно ожидать, что российские демонстрации будут большими.