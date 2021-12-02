Российские войска концентрируются у границ Украины. Запад опасается, что это не похоже на прошлый раз.

Несколько люди, если кто, Вне ближайшего окружения Путина он знает, что он задумал. Аналитики считают, что это может быть еще одной попыткой получить влияние на Украину и предупреждением для Запада не вмешиваться в стратегический и духовный задворки Кремля. Но есть рассчитанная война, которая далеко не невозможна.

Об этом заявил в среду в Швеции министр иностранных дел Энтони Блинкен перед заседанием Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, организованной международной организации по безопасности.

«Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении», — добавил он. «Мы знаем, что он дает возможность сделать это в короткие сроки, если решит».

Он добавил, что, по его мнению, «вполне вероятно, что в будущем президенты будут выступать напрямую».

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Россия заплатит «высокую цену» в случае вторжения.

Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг на полях встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме. Также Блинкин встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Такого вторжения нет по умолчанию. В 2014 году Россия вторглась в украинский Крым, поддерживая сепаратистов, ведущих войну на востоке Украины, которая с тех пор унесла жизни 14000 человек.

Связь России с Украиной Это касается как национальных чувств, так и стратегии. В июле Путин опубликовал Статья из 5000 слов Дебаты по Украине являются частью «исторической России» и того, что две страны были «по сути одним и тем же историческим и духовным пространством».

Путин ранее называл распад Советского Союза, частью которого была Украина, как «величайшую геополитическую катастрофу века».

В июле президент России Владимир Путин ответил на вопросы о своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Sputnik / Reuters

Российские официальные лица отрицают, что планируют вторжение, заявляя, что войска участвуют в военных учениях. МИД России, ранее критиковавший НАТО за проведение военных учений в соседнем Черном море, в среду обвинил Украину в отправке 125 000 солдат в приграничный регион.

Эти взаимные обмены обычны. Но что изменилось, так это речь Путина. Ранее он выступал против вступления Украины в НАТО, чего эта страна хотела сделать в течение многих лет, но столкнулся с противодействием со стороны альянса, который заявляет, что Киев недостаточно сделал для борьбы с внутренней коррупцией.

Во вторник Путин заявил, что у него есть новые «красные линии» — Вашингтон и его союзники не должны размещать на Украине ракеты, способные поразить Москву. «Что мы будем делать при таком сценарии? Тогда нам придется создать что-то подобное по отношению к нему», — сказал он на инвестиционном форуме в российской столице.

«Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО», — сказал Владимир Фролов, московский внешнеполитический аналитик. Он сказал, что Россия пытается помешать Украине «стать авианосцем НАТО».

США выделили 2,5 миллиарда долларов помощи украинским военным с 2014 года. Наиболее важным оружием являются противотанковые ракеты Javelin, при условии, что они хранятся в сотнях миль от линии фронта.

Однако Путин действует с позиции относительной силы. Внесенные в апреле конституционные изменения устранили традиционные государственные ограничения России и позволили ему править до 2036 года. Его рейтинг одобрения на местном уровне, который повысился после завоевания Крыма, сейчас низкий, но все еще в 1960-х годах. По данным Левада-центра, независимый российский эксперт по исследованиям.