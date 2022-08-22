Российские диссиденты едут во Францию ​​не за едой

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«Невыносимо». Вот как финский парламентарий описывает зрелище российских туристов, которые устремляются через границу, собирая сувениры, в то время как армия Владимира Путина бомбит Украину. Что еще хуже, тот факт, что некоторые туристы едут в безвизовую Шенгенскую зону ЕС, похоже, подрывает сеть санкций, которые были закрыты в отношении роскошных яхт олигарха, золотых паспортов и рейсов из России. Данные страховой компании ПАО «Росгосстрах» показывают, что на долю стран ЕС приходилось 25% онлайн-договоров страхования путешествий в июне и июле, при этом Испания и Италия заняли первую тройку, по данным Russia’s Travel Digest.

В ответ применяются национальные визовые ограничения. Но по мере того, как нарастает давление, требующее полного запрета на выдачу виз российским гражданам — при поддержке Чехии, которая в настоящее время председательствует в ЕС поочередно, — мы должны задаться вопросом, насколько эффективно или «умно» это наказание.

Хотя такой запрет был бы жестом поддержки слабых государств на пороге России, он также рискует объединить друзей и врагов Путина — морально, как форма коллективного наказания, и на практике, помогая российским диссидентам найти безопасность за границей. Финским шенгенским маршрутом, например, воспользовались антивоенные российские граждане, оказавшиеся во Франции.

Некоторые политики говорят, что это не должно быть проблемой: Европейский Союз предлагает «гуманитарные» визы россиянам, спасающимся от преследований, а это означает, что мишенью будут только отдыхающие. Но если шенгенский маршрут так важен, говорят наблюдатели, то именно из-за капризов процесса предоставления убежища и небольшого количества выдаваемых гуманитарных виз. Ссыльные беглецы столкнутся с большим количеством закрытых дверей.

Очевидно, что ни один из этих потрясений не может сравниться с бедственным положением украинских беженцев и родственников, которые хоронили своих умерших. Но это было бы шагом назад. Даниэль Касницкий, 41-летний специалист по общественному здравоохранению, недавно приехавший во Францию ​​из Москвы, говорит мне, что знает, как ему повезло: проведя ночь в российской тюрьме в знак протеста против войны, в апреле он успешно подал прошение о предоставлении убежища. Он бежал со своей семьей, чтобы спасти своего 18-летнего сына от призыва. READ Байден говорит, что Россия и Китай «не проявили» в своих обязательствах по борьбе с изменением климата - Politico

Кашницкий говорит, что поддерживает любой шаг, который может изменить ход войны, но считает, что запрет на выдачу виз может иметь неприятные последствия. «Она играет в игру Путина», — говорит он, опасаясь, что возвращение ссыльных или диссидентов, которым запретили въезд в Европейский Союз, будет использовано в качестве пропаганды. «Мы на одной стороне, и мы должны объединиться».

На самом деле Запад может рассматривать диаспору как ресурс, который необходимо культивировать. В то время как сторонники эмбарго сказали бы, что большинство россиян вообще не на одной стороне, поскольку, по сообщениям, одобрение войны составляет 77%, аналитический центр CEPA считает, что базовая поддержка войны значительно совпадает с 76% россиян, которые никогда не был на улице. На них не повлияет и не повлияет запрет на выдачу виз, в отличие от высококвалифицированных специалистов, которые выступают за иммиграцию как способ осушения путинского государства. Соединенные Штаты стремятся заманить их, отказавшись от некоторых визовых требований (как это было во время холодной войны).

Использование путинской утечки мозгов может укрепить демократические ценности, предоставив убежище жертвам преследований, говорит экономист Школы государственной политики им. Харриса при Чикагском университете Константин Сонин, а также получить экономические выгоды от квалифицированной миграции. Это был бы отход от инвестиционных виз и золотых паспортов, который пошел на пользу ближайшему окружению Путина и вызвал понятное возмущение.

Ничто из этого не направлено на то, чтобы сбросить со счетов озабоченность стран Центральной и Восточной Европы, сыгравших большую роль в приеме миллионов украинских беженцев и подвергшихся прямым угрозам со стороны Москвы, таким как транзит товаров через прибалтийский анклав Калининград. . Эстония только что отразила крупнейшую за последние десять лет волну кибератак. READ Как США могут предотвратить атаки программ-вымогателей

Но визовый спор отвлекает от приоритета помощи Украине за счет увеличения финансовой помощи Киеву, высвобождения экономических стимулов для семей и ускорения принятия жизненно важных решений по расширению атомных станций в Германии и газовых месторождений в Нидерландах. Низкая инфляция и нехватка энергии представляют собой реальную угрозу для военных действий. Разговоры об изоляции России с помощью запрета на поездки на сумму 83,3 миллиарда евро (83,8 миллиарда долларов), которые Европейский Союз направил в Россию для покупки ископаемого топлива после вторжения. Это может быть больше, чем автобусы с туристами, самые невыносимые контрасты из всех.

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Лайонел Лоран — обозреватель Bloomberg Opinion, посвященный криптовалютам, Европейскому союзу и Франции. Ранее он был корреспондентом Reuters и Forbes.