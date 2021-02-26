Российские журналисты-расследователи сделали поразительные выводы об отравлениях Путина и Навального

в Кремль, «Все против всех … поэтому все боятся быть разоблаченными журналистами».

Об этом сообщил Роман Паданен, редактор журнала «Проект», проф. русский Форма следователя, сообщает Fox News. Он замечает, что, несмотря на пролившийся свет коррупция Внешне на высшем уровне в России ситуация не изменилась.

Предполагаемые самые жестокие преступники не сажают в тюрьму и даже не едят скромный пирог, а также не убеждают сомневающихся в своей чистоте. Но Баданин, его коллеги и несколько других изящных армий смелых и глубоких независимых журналистов намерены и дальше разрушать замок.

Видеоролики о коррупции, подготовленные лидером оппозиции Алексеем Навальным, вдохновили некоторых из этого нового поколения журналистов и составили здоровую конкуренцию другим. Их работа была непростой.

«Я беспокоюсь о физической и цифровой безопасности моей семьи, – сказал Паданен. Он добавил, что его сайт был взломан и его преследуют. «Мы готовим статью о некоторых кремлевских чиновниках и знаем, что [Russian President Vladimir Putin] Очень нервный. “

После десятилетий коммунистического правления в России больше нет настоящего следственного наследия. В 1990-е годы, сразу после распада Советского Союза, в России был неуправляемый, а иногда и импульсивный период свободы прессы. Российские журналисты придумали сами. Как это ни странно, говорит сейчас Паданен, это немного похоже на возвращение в Советский Союз.

«Что касается организационной и судебной структуры, то я называю это новым« самиздатом », имея в виду времена (самостоятельных) секретных публикаций, которые преобладали в советское время. Не было крупных каналов или газет, государственных или частных, которые освещали захватывающие новости . Спорно, Padanen имеет 12 сотрудников, «Мы являемся специализированным СМИ. Что касается финансирования, к сожалению, российское законодательство о СМИ более чем жесткое. Вот почему нам приходится скрывать некоторую информацию об источниках финансирования ».

Совсем недавно помогла подписка на краудфандинг. Проект стремится быть актуальным и эксклюзивным.

Практика “пробива” в русском языке заключается в покупке всех видов личных данных в Интернете и, как сообщается, помогла следственному подразделению Bellingcat в выявлении предполагаемых отравлений Навального в августе 2020 года.

«Это один из вариантов, созданных из-за широко распространенной коррупции в России и ситуации, в которой российские власти не сотрудничают с журналистами в делах, имеющих большое общественное значение», – сказал Баданин. «Я не думаю, что так называемый« пробив »является важной частью возрождения российских журналистских расследований. Важнейшая часть состоит в том, что нам есть над чем исследовать!»

«Баданин проект» произвел фурор, опубликовав рассказ о предполагаемом любовнике Путина, который из дворника превратился в миллионера.

«По нашей оценке, ее состояние составляет около 115 миллионов долларов в активах и долях в компаниях и акциях», – сказал он. Во время того, что Паданен назвал «моментом ага», – сказал он, – «мы начали проверять, кто дал ей именно эти работы. Мы поняли, что это были предприятия, которые создали друзья Путина, и они просто были подарены ей».

Путин, президент Беларуси, Spark Reverse Spray после катания на коньках, катаются на лыжных автобусах в условиях массовых протестов

Через свои учетные записи в социальных сетях Паданен обнаружил, что у женщины была дочь, очень похожая на Путина, и быстро набрала почти 100000 подписчиков в Instagram. Говорили, что она была в восторге от роста ее акций после того, как “закончилась” статья в “Проекте”.

«Внезапно она стала публичной фигурой. Она регулярно участвует в заседаниях клубов. После нашей статьи ее регулярно спрашивали, является ли она дочерью Путина, и никогда не отказывали. Она никогда не говорила« да », но никогда не говорила« нет »».

Паданен сказал, что его интерес к личной жизни Путина вызван не желанием снабжать читателей сплетнями, а скорее способом исследовать происхождение Путина. Он сказал, что считает, что это много и широко распространено среди друзей и семьи.

Он много писал о Евгении Пригожине, которого часто называют «шеф-поваром Путина» из-за крупных продовольственных контрактов с Кремлем. Сообщается, что он является владельцем ферм троллей и отряда наемников, который был развернут для борьбы от имени России на востоке Украины и в Сирии, чтобы назвать некоторых, и был обвинен в Соединенных Штатах в его предполагаемой причастности к вмешательству в Президентские выборы 2016 года.

Когда его спросили о его самой интересной теме за последнее время, Паданен назвал ФСБ, преемницу КГБ. Он сказал, что агентство беспокоит не только его, но и большинство независимых журналистов-расследователей в наши дни.

«Из-за роли в отравлении Навального, из-за роли в текущей политической ситуации в России, потому что ФСБ – самая влиятельная группировка в« силовиках »», – отсылка к политикам, пришедшим из службы безопасности военных. .

Паданен сказал, что ФСБ находится в конфликте с более «либеральными» частями российского истеблишмента – и он сказал «либеральными», как он имел в виду в кавычках. Он добавил, что видел, что эта борьба символизирует предложение вернуть памятник Феликсу Дзержинскому, основателю советской тайной полиции, на площадь перед штабом ФСБ. Он был снесен с Лубянки с распадом Советского Союза.

Москвичи приглашены на референдум на этой неделе проголосовать за восстановление в должности Дзержинского. Крестный отец КГБ, человек, больше всего связанный с «красным террором», годами проводит в парке древних статуй столицы.

Нажмите здесь, чтобы открыть приложение FOX NEWS

Сейчас в России по этому поводу ведутся огромные споры.

Это действительно опасный знак », – сказал Паданен. “это страшно.”