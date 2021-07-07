Российские исследователи клонировали корову для производства молока для людей с непереносимостью лактозы

Исследователи из Федерального центра животноводства Эрнста при Сколковском институте науки и технологий в Москве произвели первого в России жизнеспособного клонированного теленка. Когда она родилась 10 апреля 2020 года, она весила 63 килограмма. Затем ученые разделили ее гены и смогли удалить бета-лактоглобулин, вызывающий непереносимость лактозы у людей, в надежде получить гипоаллергенное молоко. Статья, описывающая результаты экспериментов на трансгенных коровах, недавно была опубликована в журнале «Доклады биохимии и биофизики».

Команда под руководством Галины Сингиной из Федерального научного центра животноводства Эрнста клонировала немеченого теленка, используя метод переноса ядра соматических клеток (SCNT). В этом методе ядра нормальных клеток животного-донора переносятся в яйцеклетку, а затем ядра удаляются. Затем исследователи имплантировали получившийся эмбрион в утробу коровы, которая довела его до зрелости.

Исследователи использовали технологию CRISPR / Cas9, удостоенную Нобелевской премии, для удаления генов PAEP и LOC100848610, представляющих бета-лактоглобулин.

Теперь команда инокулирует стадо эмбрионами с измененными генами, создавая таким образом поколение крупного рогатого скота, которое естественным образом будет производить молоко без лактозы.

В первый год жизни теленка поместили в отдельное место с матерью. После того, как в мае она стала взрослой, ее вместе с другими коровами выращивали на «дневном пастбище». Теперь, 14 месяцев спустя, она весит более 410 килограммов и, похоже, у нее нормальный репродуктивный цикл, говорят исследователи.

Этот эксперимент проводился с целью получения гипоаллергенного молока для людей, страдающих аллергией на молочные продукты. Около 70% населения мира страдает той или иной формой мальабсорбции лактозы. По словам доцента Сколтеха Сергиева, этот опыт пойдет на пользу «сельскому хозяйству будущего».

Бета-лактоглобулин, основной аллерген молока, не является легкой мишенью, поскольку в геноме коров есть четыре копии гена. Пока что наилучшие результаты исследователей составляют три из четырех. По словам Сергеева, этого достаточно, потому что «идеальных» животных можно получить традиционными методами разведения.

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