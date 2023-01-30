Российские и американские астронавты NASA Crew-6, сотрудничавшие в центральной Украине, привели к санкциям США против России.

«Экипаж NASA 6 — это единая команда, так как между российскими и американскими космонавтами почти не бывает разногласий», — заявил космонавт Роскосмоса, специалист миссии Crew 6 Андрей Федяев, сообщает Sputnik. Федеев сообщил, что российское космическое агентство «Роскосмос» поддерживает контакты со SpaceX через НАСА и будет поддерживать любое международное сотрудничество, которое может помочь странам в достижении общих целей.

«Когда мы работаем — мы один экипаж, поэтому разногласий быть не может, и знаете, мне очень нравится, что мы все это чувствуем, все это знаем и понимаем. У нас в экипаже нет разногласий в принципе вообще по любому поводу», — сказал Федяев агентству Sputnik.

После российского космонавта Анны Кикиной Федяев станет вторым российским космонавтом, совершившим полет на борту американского космического корабля Crew Dragon в рамках соглашения о комплексном полете Международной космической станции (МКС). В состав группы входят астронавт НАСА и командир космического корабля Стивен Боуэн, астронавт Роскосмоса и специалист миссии Андрей Федяев, а также астронавт и специалист Эмиратов Султан Аль Неяди.

Американская и российская космические организации, НАСА и Роскосмос, отмечают давнее партнерство, насчитывающее более двух десятилетий. Однако время испытаний было сразу после агрессии России против Украины, после чего США ввели в отношении России многочисленные санкции. Санкции подверглись критике со стороны бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который сказал, что это может помешать сотрудничеству между Соединенными Штатами и Россией на Международной космической станции (МКС), сообщает CNN.

«Если вы помешаете сотрудничеству с нами, кто спасет Международную космическую станцию ​​(МКС) с неуправляемой орбиты и упадет в США или… Европу?» — сказал Рогозин. Также существует вероятность падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите угрожать им такой возможностью? Международная космическая станция не летает над Россией, поэтому все риски на ваших плечах. Готовы ли вы к ним? заявил Рогозин в феврале 2022 года, сообщает CNN.

Российские и американские астронавты в НАСА

«Мы взаимодействуем со SpaceX через НАСА, но в любом случае я считаю, что отношения любого рода между разными странами всегда должны укрепляться для достижения каких-то общих целей, которые они перед собой ставят», — когда россиянина Федяева спросили, не хочет ли он увидеть более глубокое сотрудничество между Роскосмосом и SpaceX. Более того, он добавил, что такого прямого взаимодействия со SpaceX у них нет. Он также назвал идею Илона Маска о жизни на Марсе «дикой», но при этом подчеркнул, что это может стать первопроходцем для человечества.