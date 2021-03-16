Российские и американские исследователи определили оптимальную конструкцию агрегата для полетов человека на Луну – наука и космос

В 2017 году Соединенные Штаты запустили программу Artemis, цель которой – доставить “первую женщину и следующего мужчину” к южному полюсу Луны к 2024 году. Программа Artemis предусматривает использование новой орбитальной платформы под названием Lunar Gateway. как постоянная космическая станция, позволяющая многоразовым устройствам доставлять астронавтов на Луну. Пресс-служба сообщила, что частные компании, заключившие контракт с НАСА, в настоящее время исследуют новые многоразовые шасси для этой миссии.

Москва, 15 марта. Исследователи из российского центра высоких технологий Сколтеха и Массачусетского технологического института представили образец конструкции модуля для доставки астронавтов с космического корабля на поверхность Луны и обратно. Статья была опубликована в журнале Acta Astronautica, сообщила в понедельник пресс-служба Сколтеха.

В своем новом исследовании ученые проанализировали 39 копий будущих высадочных аппаратов человека на поверхности Луны, включая сравнительный анализ наиболее перспективных и экономически эффективных вариантов проекта, добавила она.

В заявлении говорится: «С учетом всех предположений, сделанных в статье, однофазная установка многоразового использования, работающая на жидком кислороде и жидком водороде (LOX / LH2), является« бесспорным пионером »среди решений для ближних полетов на Луну.

Исследователи применили комплексный подход к оценке альтернативных концепций лунных посадочных модулей и проанализировали большое количество вариантов с помощью моделей архитектурной экспертизы. Исследовательская группа сначала определила основной набор проектных решений, в частности, количество посадочных ступеней и тип топлива для каждой ступени посадочной установки, и обобщила данные в математические модели.

По мнению исследователя Кира Латышева, двухступенчатое шасси является лучшим вариантом космического корабля одноразового использования даже с LOL из-за меньшего веса, меньшего расхода топлива и меньшей стоимости. Аналогичное устройство использовалось в рамках программы Apollo для доставки астронавтов на Луну в 1972 году: лунная платформа состоит из фаз посадки и взлета, чтобы доставить двух астронавтов на Луну и обратно на космический корабль, покинув фазу посадки на Луну. Естественный спутник Земли.

«Однако повторное использование меняет все это. Хотя одно- и трехступенчатые аппараты по-прежнему тяжелее двухступенчатых космических аппаратов, они часто позволяют повторно использовать большую часть массы аппарата (около 70–100% по сравнению с 60% для двухступенчатые установки). Фаза), а пресс-служба процитировала слова Латичева: «Это приводит к экономии средств на производство и доставку новых аппаратов на орбитальную станцию, что удешевляет лунную программу в целом».