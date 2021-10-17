Российские кинематографисты приземлились после съемок на космической станции

Космическая капсула “Союз” с космонавтом и двумя российскими кинематографистами приземлилась после трех с половиной часов полета от Международной космической станции.

Приземлившись под навесом в красно-белую полоску после входа в атмосферу Земли, капсула приземлилась в степях Казахстана по расписанию в 04:35 по Гринвичу в воскресенье с Олегом Новицким, Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту.

Актриса Пересильд и кинорежиссер Шипенко летели на космическую станцию ​​5 октября на 12 дней, чтобы снять клип из «Вызова», в котором хирург в исполнении Пересильд мчится на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, которому требуется срочная операция на орбите. Новицки, который провел на борту космической станции более шести месяцев, сыграет в фильме больного астронавта.

После приземления, в результате которого клубы пыли взлетели высоко в воздух, наземные экипажи извлекли из капсулы три космические призмы и поместили их на установленные поблизости скамейки, где они адаптировались к силе тяжести. Затем их поместили в медицинскую палатку для обследования.

Все выглядело здоровым и бодрым. Пересильд улыбнулась и держала большой букет белых цветов, когда вокруг нее собрались репортеры. Но она сказала, что также почувствовала легкую грусть.

«Мне сегодня немного грустно. Кажется, 12 дней – это долгий срок, но я не хотел уходить, когда все закончится», – сказал Пересильд по государственному телевидению.

Трансфер в медицинскую палатку был отложен примерно на 10 минут, пока съемочная группа отсняла несколько кадров Пересильда и Новицкого на своих местах, которые войдут в фильм. Есть еще несколько сцен, которые предстоит снять на Земле для фильма, дата выхода которого неизвестна.

Семь космонавтов все еще находятся на борту космической станции: россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Американцы Марк Ванде Хей, Шейн Кимбро и Меган Макартур; Томас Песке из Европейского космического агентства; Японец Аки Хосидэ.