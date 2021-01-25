Российские команды должны выступать в качестве «нейтральных спортсменов» во время двухлетнего запрета МОК.

Санкции действуют до декабря 2022 года.

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 г. Поддерживаемые санкции Спортсмены, представляющие Россию на международных соревнованиях, запрещены до 16 декабря 2022 года. Потому что WFDF Утверждено Финал в видах спорта, подпадающих под действие правил Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

WFDF отправила электронное письмо в Федерацию летающих тарелок России с более подробной информацией о том, какой запрет будет для российских команд, участвующих в международных играх в течение следующих двух лет. Согласно электронному письму, российские спортсмены по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях WFDF во время запрета, но не смогут официально представлять Российскую Федерацию. Вместо этого они должны присоединяться к турнирам WFDF как «нейтральные спортсмены».

Условия, приведенные в электронном письме, включают: «на одежде нет флага Российской Федерации и слов« нейтральный спортсмен »». Кроме того, гимн России нельзя исполнять или петь в каких-либо официальных условиях, и ни один спортсмен не может поднимать российский флаг в этом месте.

«Российские спортсмены / вспомогательный персонал спортсменов будут носить униформу, которая будет утверждена соответствующей подписавшей стороной. [WFDF] Он не включает флаг Российской Федерации (нынешний или исторический), какой-либо государственный герб или другой государственный герб Российской Федерации ». «Если форма содержит или отображает название« Россия »(в любой языковой форме), слова« нейтральный спортсмен »(или его эквивалент) должны отображаться с меньшим уровнем и размером, чем название« Россия »на английском языке». Цвета флага Конфедерации могут быть (текущими или историческими; коллективными или коллективными) ».

Для сравнения, электронная почта представляет собой пример того, как работает Международная федерация гандбола. Ручки Эти барьеры Чемпионат мира IHF среди мужчин, Который в настоящее время проходит в Египте. В турнире принимает участие команда спортсменов России. Федерация гандбола России (ФГФ) Флаг, который они используют, имеет больше символа RHF, чем официальный флаг России, а не России (RUS).

Дважды игрок Евростар и российской женской сборной Алисса Дзик рассказала Altivorld, что российские спортсмены планируют выступать под нейтральным именем во время запрета. Он также выразил разочарование тем, что русская община должна соблюдать эти ограничения.

«Что касается российского сообщества, это действительно разочаровывает, потому что мы не получали никакой поддержки от правительства или Олимпийского комитета, и никогда не применяли допинг и не подозревали его. Но мы должны пользоваться этими мерами», – сказал Цик.

WFDF отменила или отложила все международные мероприятия, запланированные на 2021 год. Тем не менее, в течение этих сезонов еще предстоит провести много мероприятий, в том числе чемпионат мира по пляжному абсолютному чемпионату, женская сборная России. Золото выиграно Россия выиграла все три бронзовые медали чемпионата Европы по абсолютному весу 2019 года. Любые титулы, защищенные или разыгрываемые во время запрета, должны разыгрываться нейтральными спортсменами.