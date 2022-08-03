Российские корабли, находящиеся под санкциями, продолжают вести дела с Индией

«Эти корабли и их владельцы — преступники-рецидивисты, за которыми аналитики следили годами», — сказал Джек Марголин, программный директор Центра перспективных оборонных исследований, некоммерческой организации, которая отслеживает незаконные глобальные сети и соблюдение санкций. Марголин предоставил данные о российских кораблях, попавших под санкции Внешняя политика . У них есть история поддержки уклонения России от санкций и контрабанды оружия.

Анализ морского движения более 100 российских судов, находящихся под санкциями США, показывает, что за последний месяц в Индии пришвартовались шесть грузовых судов и как минимум один нефтяной танкер. Хотя неизвестно, что было на борту, в этом году министерство финансов США преследовало эти корабли за то, что они принадлежали российским судоходным компаниям, находящимся под санкциями и занимавшимся перевозкой оружия от имени российского правительства.

По меньшей мере семь российских кораблей, на которые Соединенные Штаты наложили санкции за их связи с судоходными компаниями, ранее занимавшимися перевозкой оружия от имени российского правительства, за последний месяц пришвартовались в Индии, что подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена в обеспечении соблюдения санкции, введенные Соединенными Штатами и их союзниками. Москва стремится изолировать Кремль из-за вторжения на Украину в феврале.

По меньшей мере семь российских кораблей, на которые Соединенные Штаты наложили санкции за их связи с судоходными компаниями, ранее занимавшимися перевозкой оружия от имени российского правительства, за последний месяц пришвартовались в Индии, что подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена в обеспечении соблюдения санкции, введенные Соединенными Штатами и их союзниками. Москва стремится изолировать Кремль из-за вторжения на Украину в феврале.

Анализ морского движения более 100 российских судов, находящихся под санкциями США, показывает, что за последний месяц в Индии пришвартовались шесть грузовых судов и как минимум один нефтяной танкер. Хотя неизвестно, что было на борту, в этом году министерство финансов США преследовало эти корабли за то, что они принадлежали российским судоходным компаниям, находящимся под санкциями и занимавшимся перевозкой оружия от имени российского правительства.

«Эти корабли и их владельцы повторяют преступления, за которыми аналитики наблюдали годами», — сказал Джек Марголин. менеджер программы жС Центром перспективных исследований в области обороны, некоммерческой организацией, которая отслеживает глобальные незаконные сети и соблюдение санкций. Марголин предоставил данные о российских кораблях, попавших под санкции Внешняя политика. У них есть история поддержки уклонения России от санкций и контрабанды оружия.

Два из санкционированных грузовых судов, а именно Адлер и АшкелонСогласно расследованию независимого российского новостного сайта, ранее она участвовала в доставке партии зенитно-ракетных комплексов С-400 из России в Китай в 2018 году, действуя под разными названиями. медуза. второй корабль, Майя 1который называется в порту Кочин, является упомянул Для перевозки военной техники. нефтяной танкер индияэто было раньше Обвиняемый Транспортировка иранской сырой нефти американской правозащитной группой против ядерного Ирана.

«Такие сети будут оставаться источником жизненной силы России и ее военных действий до тех пор, пока они могут использовать лазейки в правоохранительных органах», — сказал Марголин.

Отношения Индии с российскими кораблями, находящимися под санкциями, не являются прямым нарушением санкций США, которые лишь запрещают гражданам и организациям США вести дела с российскими компаниями, внесенными в черный список. Это может сделать Индию уязвимой для вторичных санкций за отношения с российскими организациями, находящимися под санкциями, сказал Дэниел Фрид, дипломат в отставке, который работал координатором санкций в Госдепартаменте США во время первого нападения России на Украину в 2014 году. И в таких масштабах, как в России, правоприменение будет иметь решающее значение».

Представители Совета национальной безопасности США, министерства финансов и посольства Индии в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях для этой истории.

Продолжающаяся торговля Индии с Россией поставила администрацию Байдена в затруднительное положение, поскольку она пытается убедить Индию, одну из крупнейших экономик мира, ограничить закупки оружия и нефти у Москвы, не противодействуя Нью-Дели, играющему ключевую роль в Индии. Мирная стратегия, включая возрождение Четверного альянса диалога по вопросам безопасности вместе с Японией и Австралией. В марте заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх предупредил во время поездки в Индию, что будут «последствия» для стран, пытающихся обойти санкции США против России, пока американское консульство находится в Мумбаи. Написал в администрацию городского порта в июне с просьбой не допускать захода российских судов.

«Я знаю, что администрация в течение двух месяцев тихо предупреждала страны, в том числе Индию, чтобы они воздерживались от оказания материальной поддержки российским организациям, находящимся под санкциями», — сказал Фрид.

Вторжение России в Украину поставило перед Нью-Дели дилемму, которая воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по осуждению атаки в начале марта и долгое время сохраняла автономную стратегическую позицию. Согласно анализу Минобороны, около 85 процентов военной техники Индии имеет российское или советское происхождение, и страна полагалась на Москву в закупке и разработке передовых технологий, включая противовоздушную оборону, сверхзвуковые крылатые ракеты и морские ядерные силовые установки. Министерство. Центр Стимсона.

«[India] «Россия уже давно считается верным и заслуживающим доверия другом, который вышел на Индию на мировой арене», — сказал Майкл Кугельман, заместитель директора Азиатской программы Центра Вильсона.

Хотя Европа и Соединенные Штаты стремились отделить свою экономику от российской энергетики, пытаясь перекрыть один из самых прибыльных источников доходов Кремля — импорт в Индию российской сырой нефти. Роза Примерно на 300 процентов в период с января по апрель этого года, при этом импорт угля увеличился на 345 процентов за тот же период. Однако на долю России приходится часть импорта нефти Индией, и зависимость Индийского субконтинента от российских энергоносителей меркнет по сравнению с энергетической зависимостью Европы от Москвы.

Хотя Москва много лет назад пообещала развернуться в сторону азиатских экономик, чтобы защитить себя от западных санкций, эксперты говорят, что это стратегия. имеет свои пределы. Приведен анализ приглашений судов под российским флагом в азиатские порты в период с марта по июль текущего года. Внешняя политика От глобального поставщика морской аналитики морское движение, Он показывает небольшое снижение количества сделанных остановок по сравнению с тем же периодом прошлого года. Исключением является Индия, где наблюдается почти четырехкратный рост трафика судов под российским флагом.

«Нью-Дели стремился представить свое решение продолжать торговлю с Россией как чисто экономическое решение, не меньше и не больше», — сказал Кугельман.