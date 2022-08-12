Российские космонавты готовятся к выходу в открытый космос для создания европейского робота-манипулятора

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) готовятся к выходу в открытый космос в среду, 17 августа, для дооснащения европейского манипулятора на многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Командир 67-й экспедиции Олег Артемьев и бортинженер Роскосмоса Денис Матвеев начнут полет продолжительностью шесть с половиной часов, выйдя из обращенного в космос модуля станции «Поиск» примерно в 9:20 утра. Третий для Матвеева.

Во время предстоящего полета российский дуэт установит камеры на европейский манипулятор, перенесет внешний пульт управления манипулятора из одной рабочей зоны в другую, снимет ограничения на пуск вблизи финальных ударников или «рук» манипулятора и протестирует жесткий механизм. на руке, которая будет использоваться для облегчения размещения полезной нагрузки.

Европейский манипулятор будет использоваться для перемещения полезной нагрузки и оборудования с российской части станции, присоединившись к канадскому манипулятору Canadarm2 и японскому манипулятору, который уже поддерживает техническое обслуживание, эксплуатацию и исследования станции.

Прямая трансляция выхода в открытый космос будет транслироваться 17 августа в 9:00 по восточному поясному времени на телеканале NASA, в приложении NASA и на веб-сайте агентства.

.Встроить твит В среду, 17 августа, телевидение покажет двух астронавтов, вышедших в космос, чтобы продолжить подготовку европейского манипулятора к операциям с полезной нагрузкой. https://t.co/zNVV19uHWD — Международная космическая станция (Space_Station) 10 августа 2022 г.

Между тем, экипаж 67-й экспедиции также упаковывает американский грузовой корабль, чтобы вернуть его на Землю в конце этого месяца. Космический корабль SpaceX Dragon покинет Международную космическую станцию ​​в четверг, 18 августа. Он доставит на Землю более 4000 фунтов материалов и научных экспериментов, которые предназначены для использования преимуществ микрогравитации космической станции.

Действия по отстыковке и отбытию Dragon будут транслироваться в прямом эфире по телевидению NASA, в приложении NASA и на веб-сайте агентства, начиная с 10:45 по восточному поясному времени.