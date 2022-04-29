Российские космонавты загоняют в космос европейскую роботизированную руку, совершая свой 250-й выход в открытый космос

«Он начинает двигаться. Да, он начинает двигаться!» — закричал космонавт Олег Артемьев, увидев изгибающуюся в космосе роботизированную руку.

Два российских космонавта находились в космосе 7 часов 42 минуты, подвешенные за пределами Международной космической станции, которая двигалась со скоростью 17 500 километров в час. Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев из Российского космического агентства вышли за пределы зоны безопасности шлюза, чтобы завершить установку европейского манипулятора.

Два астронавта выполнили три основные задачи выхода в открытый космос, в том числе наблюдение за первыми управляемыми движениями робота-манипулятора с его блокирующих приспособлений после снятия тепловых одеял и стартовых замков. Они также наблюдали за роботизированной рукой, поскольку ее последние эффекты один за другим переносились в новую ключевую точку.

Между тем, дуэт также установил дополнительные поручни на многофункциональную лабораторную установку «Наука».

Работа по установке манипулятора началась на прошлой неделе, когда два космонавта совершили свой первый в этом месяце выход в открытый космос за пределами только что введенного в строй российского блока.

«Это был пятый выход в открытый космос Артемьева и второй — Матвеева. Это будет пятый выход станции в открытый космос в 2022 году и 250 выходов в открытый космос для сборки, обслуживания и модернизации космической станции», — говорится в обновлении блога НАСА.

На Международной космической станции уже есть два робота-манипулятора: Canadarm2 и система дистанционного манипулятора Japan Experiment Module. (Фото: Европейское космическое агентство)

Разработанный Европейским космическим агентством роботизированный манипулятор способен прикрепляться к станции и самостоятельно перемещаться вперед и назад, перемещаясь вручную между фиксированными базовыми точками. 11-метровая стрела — главный манипулятор российской части космической станции. Его семь шарниров могут выдерживать многотонные полезные нагрузки с широким диапазоном движений для сборочных задач.

Рука и две ее станции управления, одна внутрь и одна наружу, с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» с космодрома Байконур в Казахстане были запущены на российской ракете «Протон» в 2021 году. В то время отношения между Европой и Россией были теплыми, что теперь опечален вторжением в Россию войны Владимира Путина.

Первыми задачами ERA на орбите, после развертывания и выхода, являются подготовка шлюза и установка радиатора для последнего модуля космической станции.

«Астронавты будут использовать роботизированную руку, чтобы сэкономить время и силы при обслуживании космической станции. Она будет служить инструментом для перемещения небольших полезных грузов непосредственно изнутри Международной космической станции наружу без необходимости выхода в открытый космос, но она также поможет астронавты, перемещая их, как кран для сбора вишни.Он будет поддерживать свои камеры.Четыре инфракрасных инспекции и операции за пределами космической станции, говорится в заявлении Европейского космического агентства.