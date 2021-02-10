Российские ЛГБТ-зрители приветствуют юмористический онлайн-романтический сериал на фоне запрета на гомосексуализм

Российский кинорежиссер Андрей Феночка говорит, что его онлайн-сериал о юмористической молодежи важен для ЛГБТ в стране, где запрещена гомосексуальная «пропаганда» среди меньшинств.

Сериал Феночки “А вот и я”, дебютировавший осенью прошлого года, доступен только лицам старше 18 лет по российскому законодательству.

Феночка заявила во вторник, что российские зрители приветствовали сериал, охарактеризовав его как историю любви, в которой смешались «волшебники, мечты и повседневная жизнь».

«Мы получили очень позитивный и поддерживающий отклик от молодой аудитории, потому что они видят, что эта часть сообщества выступает не только на английском или корейском, но и на русском языках», – сказал он. «Им нужно чувствовать, что они не одиноки, что они не одиноки, что им нет препятствий. Так что интерес огромен. ”

Гомосексуализм был отменен в России в 1993 году, но антигомосексуализм широко распространен. В 2013 году в России был принят федеральный закон, запрещающий «пропаганду неестественных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Закон подвергался широкой критике за то, что он эффективно блокирует любые публичные дебаты о гомосексуализме, в то время как официальные лица утверждали, что он направлен на защиту интересов детей.

В российской провинции Чечня, где большинство населения составляют мусульмане, правозащитные группы говорят, что многие мужчины были арестованы и подвергнуты пыткам, а некоторые убиты в последние годы по подозрению в принадлежности к геям. Рамзан Кадыров, поддерживаемый Кремлем региональный лидер в Чечне, заявил, что в Чечне нет гомосексуалистов и нет никаких доказательств злоупотребления служебным положением в правительственном расследовании.

На вопрос, не боится ли он мести, Феночка сказал, что он и его команда обеспокоены безопасностью своих актеров при съемках любовных сцен на открытом воздухе. Он подчеркнул, что все его актеры великолепны.

Отметив, что чувство опасности дало ему прилив адреналина, он утверждал, что это не повод для страха.

«Если вы чувствуете себя свободным человеком и продолжаете жить в России и хотите поговорить на любые темы в своем искусстве, вы должны быть готовы к любым последствиям», – сказал он.

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