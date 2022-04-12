Российские СМИ используют видеоклип в ложном заявлении о теле украинца

Во время новостного сюжета «Россия 24» телеканалы заявили, что Украина использует манекены для завышения числа погибших среди гражданского населения. Клип, которым они поделились, взят со съемок телешоу.

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После вторжения России в Украину 24 февраля российские вооруженные силы начали широкомасштабные атаки в пригородах Киева, в том числе в Буче и Ирпене. Сообщается, что только в Буче в результате нападений погибло более 300 мирных жителей.

Хотя ужасающие видео и фотографии мертвых тел были опубликованы в средствах массовой информации, в том числе Служба новостейПоддерживаемые Кремлем СМИ осуждают кадры насилия, утверждая, что они были сняты на пленку.

7 апреля российский государственный телеканал «Россия 24» Поделиться видео Покажите, как двое людей вносят изменения в манекен, обмотанный лентой. В сети утверждали, что украинцы использовали манекены для демонстрации трупов мирных жителей, пытаясь преувеличить потери войны.

вопрос

Показывает ли кадры, которые транслирует Россия 24, что украинская армия использует манекены для преувеличения потерь войны?

Источники

Надежда Колобаева, режиссер из России.

члены съемочной группы телешоу

Карты Гугл

ответ

Нет, на видео не видно, как украинцы используют манекены для преувеличения жертв войны. На самом деле это были закулисные кадры телепередачи, которая снималась во Всеволожке, Россия.

что мы нашли

В сегменте новостей Россия 24 русскоязычный диктор говорит: «Здесь вы можете наблюдать за подготовкой к «театру» военных действий в Украине. Как видите сами, ничего сложного. Двое мужчин в военной одежде обмотайте эту куклу скотчем, с явной целью изобразить ее в виде трупа». READ Фиби Уоллер Бридж и Дональд Гловер в главных ролях в сериале «Мистер и миссис Смит» от Amazon

Однако клип, указанный Радиокорпорацией Украины, снят не был. Видео на самом деле было закулисным клипом со съемочной площадки телешоу, снятого во Всеволожске, Россия, 20 марта.

Надежда Колобаева – первый помощник режиссера в группе. Колобаева попросила ПРОВЕРИТЬ использовать ее настоящее имя и цитаты в этом отчете. Она рассказала VERIFY, что обнаружила раздел «Россия-24», когда коллега отправила его через приложение для обмена сообщениями Telegram.

«Это видео должно было дискредитировать украинских военных, заявив, что погибшие в Буче на самом деле были куклами, а не живыми людьми. Однако, к моему удивлению, в этом видео я познакомилась со своими друзьями и коллегами, работающими на съемочной площадке», — рассказала Колобаева. в заявлении о видео. Отправил его, чтобы ПРОВЕРИТЬ «Я был там в тот самый момент, когда это видео было снято».

Колобаева рассказала, что члены съемочной группы готовили куклу, обматывая ее скотчем. Бросьте его с большой высоты, чтобы имитировать падение человека со здания на припаркованный автомобиль. Размещены кадры с вашего телевизора на Фейсбуке Они также отправили дополнительные видео и фотографии для ПРОВЕРКИ.

Члены съемочной группы, замеченные на кадрах, предоставленных Колобаевой, одеты в ту же одежду, что и люди, появившиеся в клипе, транслировавшемся на «России 24».

по с помощью карт гуглПОДТВЕРДИТЕ также, что место съемок было во Всеволожске, Россия, а не в Украине, как утверждает Россия 24. Здания на кадрах можно увидеть с вашего телевизора на Картах Google.

Колобаева сказала, что член съемочной группы, замеченный на кадрах, опубликованных «Россией 24», подает в суд на сеть из-за того, что его видели в эфире в связи с ложным заявлением. VERIFY обратилась к члену экипажа за комментарием, но не получила ответа на момент публикации. READ Рецензия на «Навальный»: документальный фильм движется как триллер.

Член съемочной группы группы также написал о «фейковом» видео «России 24». Они охарактеризовали использование этого видео российскими СМИ как «практическую пропаганду в попытке накормить общественность еще большим количеством быков». [expletive]. VERIFY не связан с публикацией в Facebook, чтобы сохранить личность члена экипажа в безопасности, но мы подтвердили ее подлинность.

Колобаева сказала VERIFY, что она обеспокоена последствиями публичного размещения контента в социальных сетях с целью развеять дезинформацию, но она раскрывает свою истинную личность из-за трагедии в Украине.

«Я в России, мне страшно, но я должна быть храброй… Моя личная судьба не имеет значения. Важны жизни украинцев», — сказала она.