Российские снаряды попали на восток Украины, погибли 3 человека

Киев, Украина (AFP) – По меньшей мере трое мирных жителей Украины погибли и около 20 получили ранения в результате последнего артиллерийского обстрела российской армии, заявили украинские официальные лица в понедельник.

Восточная Донецкая область, одна из двух областей, составляющих промышленный оплот страны Донбасс и ставшая центром российского наступления, подверглась сильнейшему обстрелу.

Областные власти заявили, что по меньшей мере три человека погибли и еще 13 получили ранения в результате российских бомбардировок, обрушившихся на несколько городов и сел в Донецкой области за последние сутки. В результате обстрела повреждены десятки жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры.

По словам мэра города Игоря Терекова, в Харькове, втором по величине городе страны, пятеро мирных жителей получили ранения в результате последней российской бомбардировки рано утром в понедельник.

Российские силы также обстреляли из ракет и артиллерии несколько других регионов Украины.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил в понедельник, что российские военные самолеты бомбили позиции украинской армии на юге Херсонщины и в Донецкой области. Он добавил, что российские ВВС также бомбили объект в Харьковской области, убив не менее 100 и ранив 50 «наемников» из Польши и Германии. Его утверждения не могут быть проверены независимо.

Выступая на открытии подмосковной выставки вооружений, президент России Владимир Путин высоко оценил работу армии на Украине, заявив, что она «воюет за Россию… выполняет все поставленные задачи, шаг за шагом освобождая Донбасс».

Со своей стороны, украинская армия заявила, что за последнюю неделю уничтожила более 10 российских складов с боеприпасами и военной техникой.

Другие события понедельника:

__ Адвокаты звезды НБА Бритни Гренье обжаловали приговор, вынесенный ей в России к девяти годам тюремного заключения за хранение наркотиков, сообщили российские информационные агентства. Гренье, центровой «Финикс Меркьюри» и двукратный олимпийский чемпион, был осужден 4 августа. Ее арестовали в феврале в московском аэропорту Шереметьево после того, как в ее багаже ​​были обнаружены пачки электронных сигарет с маслом каннабиса.

__ Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 дней.

«Украина всегда стремилась и стремится к миру и несколько раз в различных переговорных форматах предлагала российскому руководству прекратить войну и освободить украинские земли от оккупации», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздно вечером в воскресенье. Но и сейчас Россия верит в терроризм, все еще находится во власти своих пропагандистских фантазий и все еще надеется, что сможет добиться чего-то с помощью различных форм шантажа. Этого не произойдет».

«Мы должны защищаться», — подчеркнул он, добавив, что «чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, тем меньше времени продлится эта война».

__ Зеленский уволил руководителей трех региональных отделений Главного управления безопасности Украины, СБУ, в Киевской, Львовской и Тернобыльской областях. В офисе Зеленского не объяснили причины переезда. В прошлом месяце он уволил главу Управления государственной безопасности Ивана Баканова и главного прокурора, заявив, что в их ведомствах много людей, обвиняемых в сотрудничестве с русскими.

Первая леди Украины Олина Зеленская в интервью сингапурскому телеканалу CNA заявила, что «никто в мире не может занимать нейтральную позицию в той войне», добавив, что «можно быть либо на стороне агрессора, либо на стороне того, кто пришел под атакой выбора нет.»иначе».

«Люди в других странах должны знать — Украина не несет ответственности за рост цен, это агрессор начал войну», — сказала она.

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