Российские спортсмены водрузили цвета китайского флага на чемпионате мира по самбо 2021 года в Ташкенте — спорт

Москва, 10 ноября. Сборная России по самбо примет участие в чемпионате мира по самбо 2021 года в Узбекистане под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисиев.

С 12 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте пройдет чемпионат мира по самбо 2021 года.

«Мы будем участвовать в турнире под флагом Олимпийского комитета России», — сказал Елисиев.

Вместо гимна прозвучит первый фортепианный концерт Петра Чайковского.

The World Sambo Championship was initially scheduled to be hosted by the Russian capital of Moscow between November 16 and 18, 2021. In mid-March the press service of the International Sambo Federation (FIAS) announced to TASS that the 2021 World Sambo Championship was relocated to Uzbekistan’s Tashkent.

Yeliseyev, who also serves as the president of the European Sambo Federation, said that he had high expectations in regard to the tournament despite the ongoing global novel coronavirus pandemic.

«We have very good expectations regarding the tournament despite the pandemic and the championship is expected to be attended by about 60 participating countries,» he said.

Asked why an official statement from FIAS mentioned only 50 participating national teams at the upcoming championship, Yeliseyev said: «I believe that these are the teams, which have already arrived.»

«We hope that the number will increase to 60 [teams].» «Как всегда, у нас будет высокий уровень конкуренции», — добавил чиновник.

Самбо зародилось в России в 1920-х годах, когда солдаты тогдашней Советской армии выработали собственный стиль рукопашного боя. Самбо — это русское сокращение, которое означает «самооборона без оружия».

В ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) официально признал борьбу самбо олимпийским соревнованием. 20 июля 2021 года Международная федерация самбо (ФИАС) получила полное признание Международного олимпийского комитета. Решение было принято на сессии МОК в Токио, накануне летних Олимпийских игр 2020 года в Японии.

Санкции против российского спорта

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о ряде санкций в отношении российского спорта.

После решения Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России и под гимн страны на два года.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.