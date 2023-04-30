Российские спортсмены назвали план участия в МОК «чрезмерным и дискриминационным»

(Рейтер) — Комитет спортсменов Олимпийского комитета России заявил, что рекомендация Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к международным соревнованиям как нейтральная является «чрезмерной и дискриминационной».

Международный олимпийский комитет ввел санкции против России и ее союзника Беларуси после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, но в прошлом месяце рекомендовал разрешить спортсменам вернуться на международные соревнования в качестве нейтральных.

Рекомендации включают в себя то, что российские и белорусские спортсмены могут соревноваться без флага или гимна, а спортсмены, которые поддерживают войну или работают по контракту с национальными вооруженными силами или службами безопасности, исключены.

В марте президент Китайской Республики Станислав Поздняков осудил рекомендации, позицию, поддержанную Комитетом спортсменов во главе с Юрием Борзаковским, бывшим олимпийским чемпионом на 800 метров.

«Предлагаемые критерии реинтеграции и приема являются чрезмерными и дискриминационными — по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, по принадлежности к определенным организациям, десятилетиями развивающим спорт в большинстве постсоветских стран», — говорится в заявлении комиссии. заявление.

«На наш взгляд, создан опасный прецедент, когда ни один спортсмен в мире не может быть уверен, что его права человека и гражданина впредь будут соблюдаться должным образом, а решения принимаются на основании закона и Олимпийской хартии — без изъятий.

«Сегодня мы, спортсмены, являемся заложниками политических матчей, которые разделяют международное спортивное сообщество и в то же время сеют раздор в олимпийской семье, диктуя критерии допуска, определяя, кто имеет право выступать, а кто нет».

Настольный теннис, пятиборье, фехтование, дзюдо и тхэквондо входят в число олимпийских видов спорта, в которых спортсмены из России и Беларуси повторно допущены к участию в Олимпийских играх в качестве нейтральных.

Международный олимпийский комитет намерен принять отдельное решение об участии российских и белорусских спортсменов в Играх 2024 года позднее, а Украина пригрозила бойкотировать Игры, если россиянам разрешат там выступать.

Хотя Комитет российских спортсменов считает рекомендации МОК чрезмерными, другие утверждают, что они слишком мягкие.

Во вторник министры спорта Великобритании и Франции настаивали на том, чтобы российские и белорусские спортсмены никогда не выступали в качестве нейтральных, а Украина запретила своим национальным спортивным командам участвовать в соревнованиях с участием спортсменов из двух стран.

Бывшая фигуристка Оксана Баюл Фарина, первая олимпийская чемпионка Украины, в этом месяце заявила агентству Рейтер, что россиянам следует запретить участие в Олимпийских играх.

(Обложка) Ади Наир из Бангалора; Под редакцией Уильяма Малларда

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